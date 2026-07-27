У Києві презентували книгу жіночої воєнної фотографії Її очима

24 липня у книгарні Сенс презентували документальну фотокнигу Її очима , а також провели панельну дискусію про те, як фотографія допомагає розповідати світу про Україну та посилювати міжнародну підтримку.

Її очима — документальна фотокнига, що об'єднала роботи шести українських авторок: Дарії Свєртілової, Насті Вербової, Лізи Букреєвої, Марії Таран, Вероніки Муштай та Ксенії Томчик. Після початку повномасштабного вторгнення всі вони долучилися до захисту України як військовослужбовиці або волонтерки, продовжуючи документувати війну через фотографію.

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Видання містить 176 сторінок і 76 документальних, портретних та художніх світлин із підписами українською й англійською мовами. Фотокнига покликана зберегти свідчення про сучасну історію України та зробити їх доступними для міжнародної аудиторії.

Фото: Надано організаторами події

Навесні 2026 року проєкт представили в Isabell Sullivan Gallery у Нью-Йорку. Протягом місяця виставку відвідали дипломати, журналісти, представники культурних інституцій, української громади та американська аудиторія. Після успішної презентації у США проєкт повернувся в Україну.

«Ми створили Її очима, щоб зберегти не лише факти війни, а й людські історії, які стоять за ними. Ця книга показує Україну через погляд жінок, які не спостерігали за війною збоку — вони жили її щодня, захищали країну, рятували людей і водночас документували нашу історію. Для мене було принципово, щоб після успішної презентації у Нью-Йорку проєкт повернувся до Києва. Саме тут почалася кожна з цих історій, і саме українці мають побачити результат цієї спільної роботи. Ми хочемо, щоб ця книга стала не лише свідченням для світу, а й частиною нашої національної пам’яті», — зазначила Ольга Санден, видавчиня фотокниги Її очима.

Фото: NV

Фото: NV

Під час презентації авторки розповіли про створення фотокниги, власний досвід документування війни та значення фотографії як способу збереження пам’яті.

«Альбом був створений, щоб показати Україну не як жертву, а як суспільство, що активно опирається й трансформується — і це послання важливо озвучити саме на українській землі, перед українською й міжнародною аудиторією одночасно», — додала Ольга Санден.

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Фото: NV

Після презентації відбулася панельна дискусія Фотографія як інструмент адвокації України за кордоном, присвячена тому, як культурні проєкти допомагають формувати міжнародну підтримку України. У дискусії взяли участь засновник American Ukraine Committee Джед Санден, керівник Центру формування політики та міжнародного напряму Фонду Сергія Притули Максим Костецький, дипломат Валерій Чалий, а модерував розмову Віталій Сич.

Проєкт реалізовано за підтримки American Ukraine Committee, який використовує культурні ініціативи як інструмент міжнародної адвокації України та зміцнення українсько-американського партнерства. Після презентації у Києві фотокнигу представлять у Вашингтоні.