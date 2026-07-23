Знищено пів мільйона книг. У друкарні Конві показали NV наслідки влучання російської ракети

Проти ночі 19 липня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Київ, унаслідок якої зазнала руйнувань одна з трьох найбільших друкарень України — Конві. Комерційна директорка Конві Вікторія Гайдай показала NV наслідки атаки і розповіла про збитки.

Друкарня Конві є однією з трьох найбільших в Україні типографій, тут друкували здебільшого шкільні підручники та дитяча література таких видавництв як Ранок, Грамота, Літера ЛТД, Лінгвіст, Книголав, Лабораторія, Артбукс, АССА, Каламар, Атена, Астон, Букшеф, MISON, Вища школа, Медицина, Апріорі та інших.

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Щомісяця друкарня могла випускати до 800 тисяч книжок. У ніч атаки на складах видавництва було знищено 260 тисяч підручників і ще 150 тисяч заготовок до них; дороге обладнання згоріло або було залито водою.

Фото: Віктор Кузнєцов/NV

За попередніми оцінками в приміщення влучила нашпигована шрапнеллю ракета С-400.

«Масштаби втрат дуже трагічні. Попередні оцінки — це майже 7,5 млн доларів. Сюди входять знищене обладнання, матеріальні цінності і папір», — розповідає Вікторія Гайдай.

Приліт стався о першій годині сорок у ніч із 18 на 19 липня. Вікторія Гайдай наголошує, що ця ракета намагалася знищити не військову інфраструктуру, а майбутнє українських дітей, адже тут протягом багатьох років друкували підручники, художню літературу саме українською мовою.

Вікторія Гайдай показала NV наслідки влучання російської ракети / Фото: Віктор Кузнєцов/NV

«Об'єми втрат шалені. Наклад готових підручників, який згорів, наразі сягає 260 тисяч. Також 150 тисяч напівфабрикатів, із яких мали вже завтра бути підручники, залишалося лише вставити блок в палітурку. І також близько 200 тисяч, 190−200 тисяч, постраждали комерційні наклади», — розповіла вона.

Третій поверх друкарні вщент знищений.

Фото: Віктор Кузнєцов/NV

Фото: Віктор Кузнєцов/NV

Фото: Віктор Кузнєцов/NV

Комерційна директорка Конві провела у приміщення, до яких рятувальники вже дозволили заходити.

«Тут було молоде видавництво Місон, яке також, на жаль, вигоріло вщент. Тут у нас були кабінети наших працівників, дизайнерів, бухгалтерії. І найбільший біль — це знищений склад. Між другим і третім поверхом ми мали склад, але, на жаль, не вціліло там нічого. І навіть іти туди ми не можемо. Було затоплено, залито. І поки ми розбираємося», — розповідає вона.

Показує згорілі книжки.

Фото: Віктор Кузнєцов/NV

Фото: Віктор Кузнєцов/NV

«Там також згоріла частина продукції наших клієнтів. У нашій друкарні друкувалася дуже велика кількість замовників, які випускали дитячу літературу, українській підручники. Це і Грамота, Літера, Лінгвіст, Ранок, Артбукс, Лабораторія. Це все праця великої кількості людей, починаючи від видавництва, від авторів і закінчуючи вже типографію. На жаль, ми є бізнесом B2B, і ми працюємо під клієнтів. Ми не маємо змоги зробити розпродажі, ми не маємо змоги відновитися самотужки», — ділиться вона.

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Наразі команда друкарні шукає можливості відновити виробництво.

«Ми шукаємо можливості дуже швидко реабілітуватися, дуже швидко відновити якимось чином для того, щоб все ж таки діти отримали підручники. Можливо, це не буде першого вересня, це буде початок жовтня, листопада, але, на жаль, наші реалії такі».

Фото: Віктор Кузнєцов/NV

Вікторія Гайдай упевнена, що ракетний удар бо друкарні був цілеспрямованим.

«Це цілеспрямований приліт, це дійсно боротьба проти нашої культури, адже за останній час постраждала дуже велика кількість поліграфічної галузі. Це видавництво Букшеф, видавництво Книголав, видавництво Молоде, видавництво Місон. Це склади трейдерів із папером. Тільки в цю ніч уже після нас прилетіло в приміщення, де було знищено майже 300 тонн паперу. Тому це цілеспрямоване знищення нації, нашої культури і взагалі поліграфічної галузі», — додала вона.

На запитання, що їй особисто допомагає триматися Вікторія відповідає, що впевненість в те, що українці незламні.

«Ми українці, ми підтримуємо один одного в будь-яких випадках. І ми маємо просто вистояти, вижити і всім довести, що ми найкращі».