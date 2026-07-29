Протягом п’яти років Росія цілеспрямоване атакує українську книговидавничу та поліграфічну галузь. У липні 2026 року серія ударів спричинила нові масштабні втрати видавництв — знищено півторамільйони книг .

Під час останнього масштабного ракетного удару по Києву в ніч на 19 липня у Києві було зруйновано одну з трьох найпотужніших друкарень України — Конві. Тільки на території цієї друкарні було знищено одразу півмільйона книг, а також друкарське обладнання. За попередніми оцінками збитки сягнули майже 7,5 млн доларів. Постраждали наклади таких видавництв як Ранок, Грамота, Літера ЛТД, Лінгвіст, книголав, Лабораторія, Артбукс, АССА, Каламар, Атена, Астон, Букшеф, MISON, Вища школа, Медицина, Апріорі, Видавництва Старого Лева. Зокрема на підприємстві одномоментно було знищено 250 тисяч шкільних підручників та ще 350 тисяч заготовок підручників.

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Щонайменше 35 українських видавництв зазнали втрат внаслідок російської агресії

Понад 1,5 млн книг втратило українське книговидавництво лише протягом липня 2026 року

800 тис. книг — найбільша кількість видань, знищених внаслідок одного російського удару по складу BookChef у Києві 2 липня 2026 року.

NV підготував інфографіку російських ударів по книгодавничій галузі України, яке свідчить, що Росія здійснює планомірну та цілеспрямовану діяльність зі знищення української культури та освіти.

Атаки на видавництва / Інфографіка: NV

Найбільші випадки ударів по друкарнях та видавництвах

12 березня 2022

У Харкові пошкоджено фасад будівлі друкарні Юнісофт — однієї з найбільших в Україні, яка співпрацює з понад 200 видавництвами

20 березня 2024

Внаслідок удару ракетою по промисловій зоні Харкова, згоріла друкарня Гуров і К та типографія Аврора

24 квітня 2022

Російські обстріли пошкодили логістичний центр видавництва Ранок у Харкові

23 травня 2024

Внаслідок ракетного удару по друкарні Фактор-Друк у Харкові загинули 7 працівників, понад 20 були поранені. Було знищено 50 тис. книжок, збитки оціюються на 20 млн грн. Постраждали видавництва Vivat, КСД та Ранок

1 березня 2025

У Харкові пошкоджені виробничі потужності друкарні Тріада-Пак та книгарень Книголенд і Клуб сімейного дозвілля

17 червня 2025

У Києві знищені склад та офіс видавництва Український пріоритет

2 липня 2026

Внаслідок масованої атаки на Київ пошкоджено склад видавництва BookChef та друкарню Мега-Поліграф. Знищено підручники та поліграфічні матеріали видавництва Ранок

4 липня 2026

Пошкоджений склад видавництва Наш формат у Києві

7 липня 2026

Авіаудар по Харкову пошкодив склад видавництва Ранок

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8 липня 2026

Внаслідок обстрілу Києва зруйновано офіс дитячого видавництва Мамине сонечко та знищено запаси дитячих книжок

19 липня 2026

Російська атака по Києву знищила склад видавництва Книголав, де зберігалося 250 тис. книг. Через пошкодження друкарні групи Конві втрачено ще 250 тис. підручників та 350 тис. заготовок підручників. Також постраждали видавництва АРК.ЮЕЙ, Ранок, Грамота, Літера ЛТД, Лінгвіст, Книголав, Лабораторія, Артбукс, АССА, Каламар, Атена, Астон, Букшеф, Mison, Вища школа, Медицина, Апріорі та інші

Дані Українського інституту книги, видавництва Ранок