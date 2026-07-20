«Усе згоріло вщент». Внаслідок атаки РФ на Київ 19 липня знищене видавництво MISON

Проти ночі 19 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву, внаслідок якого повністю зруйноване приміщення видавництва MISON.

Про це видавництво повідомило у соцмережах, показало наслідки та просить про допомогу на відновлення. Внаслідок атака вщент вигоріла приміщення редакції, де працювала команда.

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«Завтра ми мали святкувати вихід нашої першої книжки — Музей родинних історій Олени Скуловатової. Але сьогодні Росія зруйнувала усі наші видавничі плани. Вона вдарила у самісіньке серце видавництва, знищивши усі офісні приміщення, де працювала наша команда і де народжувалися наші ідеї та мрії на майбутнє. Усе згоріло вщент… Але ніхто з людей не постраждав і це найголовніше! А отже шанси на відродження є», — йдеться у повідомленні.

У видавництві також додали, що сподівають, що наклад першої книжки вцілів, бо поки у них не було доступу до приміщення, де він зберігався.

Видавництво просить про допомогу: або донатом, або придбанням наступної книги Мене звати Мрія письменниці Уляни Біланюк, яка має вийти з друку на тижні.

«Ми віримо, що це не остання крапка в нашій історії. Попереду ще багато книжок, які ми обов’язково видамо», — написала команда.

Під час атаки на Київ знищено склад видавництва Книголав, де згоріло 250 тисяч книг.

За даними Повітряних сил, вночі 19 липня росіяни атакували Україну 125 БпЛА, а також 41 ракетою повітряного та наземного базування різних типів. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 166 засобів повітряного нападу. За даними ДСНС Києва влучання та пожежі зафіксовано у п’яти районах столиці: Солом’янському, Шевченківському, Святошинському, Деснянському і Дніпровському. Одна людина загинула і 17 отримали поранення.