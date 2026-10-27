Внаслідок атаки РФ на Харків постраждав склад видавництва КСД

Про це видавництво КСД повідомило у соцмережах. Росіяни поцілили у склад КСД, і атака на район триває. На щастя співробітники видавництва не постраждали.

Реклама

«Друзі, у ранок, коли ми хотіли привітати вас із Днем української писемності та мови й поділитися анонсами листопада, маємо зовсім інші, невтішні новини. Ми змушені повідомити, що ворог поцілив у наш склад. Атака на район, де він розташований, триває. Сьогодні фортуна нам не усміхнулася. Нас тішить одне: ніхто зі співробітників не постраждав», — повідомили у видавництві.

Команда зазначила, що наразі не може оцінити масштаби руйнувань і що могло вціліти і дуже засмучена, що не може повідомити про книжкові новинки, які мали вийти 5 листопада.

«Уже зараз зрозуміло, що наслідки атаки неминуче вплинуть на вихід новинок, старт якого ми планували на 5 листопада. Тому наразі ми змушені перенести анонси, щоб оцінити ситуацію та зрозуміти, як діяти далі. Ми ще не маємо всієї інформації, але стежитимемо за розвитком подій і повідомлятимемо вам новини якомога оперативніше. Сподіваємося на ваше розуміння та підтримку», — додали у команді.

З літа РФ цілеспрямовано б'є по українських видавничих потужностях: типографіях, складах з готовою продукцією та видавництво. Лише за результатами ударів українські видавництво втратили сукупно майже 10 млн книг, частина з них — це шкільні підручники.