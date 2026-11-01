Втома, дратівливість і тяга до вуглеводів? Що відбувається та як собі допомогти

Лоренс Вейнрайт: «Коротший світловий день негативно впливає на наш фізичний і психологічний стан» (Фото: Milkos/Depositphotos)

Коли в жовтні ми переходимо на зимовий час, безліч людей радіє додатковій годині сну. Проте вже ввечері, коли темнішає ще до того, як багато хто встигає закінчити роботу, ця невеличка розкіш може здаватися лише далеким спогадом.

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В останні тижні ос е н і ви можете помічати незвичайну втому, мати труднощі з концентрацією уваги або відчувати тягу до «затишної» високовуглеводної їжі. Вставати з ліжка стає все важче, а ідея провести вечір на дивані здається привабливішою, ніж перспектива кудись іти.

Велика спокуса списати це на «зимову хандру». Але скорочення світлового дня дійсно може впливати на наш сон і настрій.