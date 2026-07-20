Не гроші й не кохання. П’ять цінностей, які я вважаю важливішими за життя

Наталія Гаєвська: «Життя — це не тільки уникнення страждань, але й прагнення до світла» (Фото: Tonktiti/Depositphotos)

Чи є щось цінніше за життя? На пʼятому році війни, коли втома поступово переходить в апатію і липкий страх, що це буде тривати вічно? З суто біологічної точки зору — ні. Життя є найвищою цінністю, бо без нього нічого іншого не існує. Це базовий інстинкт.

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Але людина — це не лише біологія. Людина — це сенси. Парадокс в тому, що часто саме цінності роблять життя вартим того, щоб жити. Якщо цих цінностей позбавити, життя втрачає сенс.

Я нарахувала п’ять фундаментальних життєвих цінностей, без яких життя перестає бути повноцінним, особливо в контексті війни та її наслідків.

1. Відчуття, що ти сам керуєш своїм життям, а не тебе тягнуть за нитки, як ляльку. Людина не може бути щасливою, якщо почувається маріонеткою.

Війна системно нищить ці п’ять стовпів

2. Безпека та передбачуваність (базове відчуття «завтра»). Це один з нижніх рівнів піраміди Маслоу, але без нього психіка розвалюється дуже швидко.

3. Звʼязок і приналежність (почуття «ми»). Одиночна камера — один із найстрашніших видів тортур. Людина — соціальна істота, їй потрібне «віддзеркалення» в інших.

4. Краса, творення та надія (антидот від хаосу). Життя — це не тільки уникнення страждань, але й прагнення до світла.

5. Справедливість і порядок (моральний каркас світу). Дуже глибока, майже дитяча потреба, від якої дорослі не можуть відмовитись.

На відміну від «жертовних» цінностей (наприклад, вмерти за свободу), ці цінності відновлювальні. Вони відповідають на питання не «за що я готовий віддати життя?», а «навіщо жити далі?» Коли втома від війни сягає межі, саме такі речі стають не розкішшю, а життєво необхідним повітрям, тим, заради чого прокидатися завтра.

Війна системно нищить саме ці пʼять стовпів:

субʼєктність (ти стаєш заручником обставин).

безпеку (ти не знаєш, чи буде завтра).

звʼязок (ти втрачаєш близьких, або вони тебе не розуміють).

красу та надію (ти бачиш лише згарище і біль).

справедливість (ти бачиш, як ворог процвітає).

Тому боротьба триває не лише на полі бою, а й за збереження цих речей всередині себе.

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Створення осередків безпеки для дітей, вирощування квітів під обстрілами, волонтерство, збереження ритуалів (вечеряти всією сімʼєю, ходити на каву) — це і є боротьба за те, щоб залишитися людиною, а не просто вижити.

Але ви можете заперечити мені, сказавши, що найважливіша життєва цінність — це саме життя, бо всі інші цінності можна переосмислити, змінити чи відновити лише тоді, коли людина жива. Історія знає безліч прикладів, коли люди втрачали майно, статус, стосунки чи професію, але знаходили новий сенс і будували інше життя.

Текст опубліковано з дозволу авторки

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