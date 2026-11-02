Не обов’язково відмовлятися від звичних страв. Як насправді виглядає збалансована тарілка

Є щось трохи абсурдне в тому, наскільки складними ми зробили власні стосунки з їжею. Щодня ми чуємо тисячі рекомендацій: одного тижня всі говорять про білки, наступного оголошують війну вуглеводам, потім радять повністю відмовитися від цукру, уникати певних продуктів або додавати до кожного прийому їжі чергові харчові добавки. Я вже мовчу про фармакологічну істерію довкола процесів схуднення та контролю апетиту. Потік порад здається нескінченним, а тим часом тарілка гречки, тушкованої квасолі та запечених овочів тихенько стоїть осторонь, ніби дивуючись, навколо чого виникло стільки галасу.

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Насправді вам зовсім не потрібні ідеальні смузі, екзотичні ягоди чи несмачні салати, щоб харчуватися правильно. Рекомендаціям щодо правильного харчування цілком може відповідати звичайна обідня тарілка, наповнена простими, смачними та знайомими з дитинства стравами. Адже наша мета полягає не в тому, щоб слідувати модним тенденціям, а в тому, щоб сформувати здорові харчові звички, які залишаться з нами на все життя.

Звичайно, харчування не може замінити фармацевтичні препарати або необхідне лікування, проте наш щоденний раціон відіграє надзвичайно важливу роль у підтриманні та покращенні здоров’я. Головне завдання полягає в тому, щоб зробити здорове харчування природною частиною повсякденного життя, зберігши при цьому задоволення від їжі, різноманітність смаків і відчуття ситості, щоб не доводилося постійно шукати додаткові калорії чи гастрономічні враження серед ультраоброблених продуктів.

Правило здорової тарілки

Збалансована тарілка нагадує не стільки суворий перелік харчових законів, скільки добре організоване сусідство: кожен продукт виконує свою функцію, а найбільшу користь вони приносять тоді, коли гармонійно доповнюють один одного.

Почніть із того, що подумки розділіть свою тарілку на три основні частини.

Половину тарілки відведіть овочам і фруктам, надаючи перевагу різноколірним, сезонним і приготованим у той спосіб, який вам найбільше подобається.

Чверть тарілки мають займати цільнозернові продукти, наприклад гречка, перловка, булгур, нешліфований рис або цільнозерновий хліб.

Ще одну чверть заповніть джерелами білка, серед яких можуть бути квасоля, сочевиця, риба, яйця, птиця, кисломолочний сир або інші продукти, відповідно до ваших харчових потреб.

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Додайте невелику кількість корисних ненасичених жирів, наприклад оливкову, ріпакову або соняшникову олію, а замість солодких напоїв оберіть звичайну воду або воду з лимоном.

Ці пропорції є лише наочним орієнтиром, а не вимогою зважувати кожну порцію чи перетворювати обід на математичне завдання. Наукове пояснення такого підходу напрочуд просте: різноманітне харчування з достатньою кількістю овочів, фруктів, бобових і цільнозернових продуктів забезпечує організм клітковиною та необхідними поживними речовинами, тоді як заміна частини насичених жирів ненасиченими сприяє підтриманню серцево-судинного здоров’я.

Наш щоденний раціон відіграє надзвичайно важливу роль у підтриманні та покращенні здоров’я

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує людям віком понад 10 років споживати щонайменше 400 грамів овочів і фруктів щодня, однак зовсім не обов’язково намагатися виконати цю рекомендацію за один прийом їжі. Під час наступного обіду або вечері додайте до своєї тарілки хоча б один овоч чи фрукт того кольору, якого там раніше не було, адже іноді найкращі зміни починаються не з повного перегляду раціону, а з одного маленького, приємного й цілком реалістичного рішення.

А як бути з борщем, голубцями, варениками, домашньою печенею або стравами, які готувала ваша бабуся?

Вони також можуть бути частиною збалансованого харчування, адже важливіше оцінювати склад страви, ніж її зовнішню форму. Спробуйте додати до борщу більше овочів і квасолі, обрати цільнозерновий хліб, приготувати голубці з нежирним м’ясом або доповнити вареники великою порцією овочевого салату.

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Українська кухня надзвичайно багата на крупи, сезонні овочі, бобові, зелень, кисломолочні продукти, рибу та домашні страви, які можна легко адаптувати до сучасних принципів здорового харчування, не втрачаючи їхнього характерного смаку.

Ось як може виглядати звичайний тиждень збалансованого харчування, натхненний українськими кулінарними традиціями.

Понеділок

Сніданок: Вівсяна каша з тертим яблуком, корицею, волоськими горіхами та натуральним йогуртом, яка забезпечить організм клітковиною, білком і корисними жирами (можете залити вівсянку молоком або водою, додати яблука з корицею і залишити в холодильнику на ніч — так ви матимете гарантований сніданок, навіть якщо вранці не буде світла).

Вівсяна каша з тертим яблуком, корицею, волоськими горіхами та натуральним йогуртом, яка забезпечить організм клітковиною, білком і корисними жирами (можете залити вівсянку молоком або водою, додати яблука з корицею і залишити в холодильнику на ніч — так ви матимете гарантований сніданок, навіть якщо вранці не буде світла). Обід: Гречана каша з тушкованою нежирною яловичиною та салатом зі свіжих помідорів, огірків і сезонної зелені, заправленим невеликою кількістю олії.

Гречана каша з тушкованою нежирною яловичиною та салатом зі свіжих помідорів, огірків і сезонної зелені, заправленим невеликою кількістю олії. Вечеря: Запечена річкова форель із відвареною картоплею, стручковою квасолею та лимоном, доповнена свіжим кропом або іншою улюбленою зеленню.

Вівторок

Сніданок: Домашні сирники з кисломолочного сиру, приготовані з мінімальною кількістю цукру та подані з натуральним йогуртом і сезонними ягодами (теж можна зробити з вечора).

Домашні сирники з кисломолочного сиру, приготовані з мінімальною кількістю цукру та подані з натуральним йогуртом і сезонними ягодами (теж можна зробити з вечора). Обід: Традиційний український борщ із буряком, капустою, морквою та квасолею, приготований на овочевому бульйоні, зі шматочком житнього хліба і, звісно, сала.

Традиційний український борщ із буряком, капустою, морквою та квасолею, приготований на овочевому бульйоні, зі шматочком житнього хліба і, звісно, сала. Вечеря: Запечені в духовці деруни з грибами, натуральним йогуртовим соусом і великою порцією салату зі свіжої або квашеної капусти з помірною кількістю солі.

Середа

Сніданок: Пшоняна каша з гарбузом, невеликою кількістю горіхів і натуральним йогуртом, яка поєднує традиційний смак із поживністю цільних продуктів (можна зробити запіканку, яка смакує навіть холодною).

Пшоняна каша з гарбузом, невеликою кількістю горіхів і натуральним йогуртом, яка поєднує традиційний смак із поживністю цільних продуктів (можна зробити запіканку, яка смакує навіть холодною). Обід: Салат із запеченого буряка, картоплі, гарбуза, моркви, зелені та невеликої кількості соняшникової олії, доповнений цільнозерновим хлібом. Чудово поєднується з консервованим тунцем або курячим паштетом.

Салат із запеченого буряка, картоплі, гарбуза, моркви, зелені та невеликої кількості соняшникової олії, доповнений цільнозерновим хлібом. Чудово поєднується з консервованим тунцем або курячим паштетом. Вечеря: Тушкована курятина без шкіри з печерицями, перловою кашею та броколі, приготованою на парі або запеченою з ароматними травами.

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Четвер

Сніданок: Цільнозерновий хліб із вареними яйцями, шматочком улюбленої слабосоленої риби, свіжими помідорами, зеленню та сезонним фруктом.

Цільнозерновий хліб із вареними яйцями, шматочком улюбленої слабосоленої риби, свіжими помідорами, зеленню та сезонним фруктом. Обід: Український капусняк із квашеної або свіжої капусти, овочів, пшона та білої квасолі, який добре насичує завдяки поєднанню клітковини та рослинного білка.

Український капусняк із квашеної або свіжої капусти, овочів, пшона та білої квасолі, який добре насичує завдяки поєднанню клітковини та рослинного білка. Вечеря: Запечений судак із морквою, кабачками та цибулею, доповнений невеликою порцією перлової каші.

Сніданок: Омлет із зеленню, сиром, помідорами та шматочком цільнозернового хліба, доповнений свіжим огірком або іншими сезонними овочами.

Омлет із зеленню, сиром, помідорами та шматочком цільнозернового хліба, доповнений свіжим огірком або іншими сезонними овочами. Обід: Традиційний вінегрет із буряка, моркви, картоплі, квасолі та квашених огірків, заправлений невеликою кількістю соняшникової олії й доповнений зеленню. Чудово пасуватиме до будь-якого гарніру.

Традиційний вінегрет із буряка, моркви, картоплі, квасолі та квашених огірків, заправлений невеликою кількістю соняшникової олії й доповнений зеленню. Чудово пасуватиме до будь-якого гарніру. Вечеря: Домашні вареники з картоплею та грибами, подані з натуральним йогуртом замість жирної сметани та щедрою порцією салату зі свіжої капусти, моркви й зелені. Вареники цілком можуть залишатися частиною здорового раціону, адже значення має не лише сама страва, а й розмір порції, частота її споживання та продукти, якими ви доповнюєте вечерю.

Субота

Сніданок: Домашні налисники з цільнозернового борошна з начинкою з кисломолочного сиру, подані з ягодами або шматочками свіжих фруктів. Або рисова каша на молоці з ягодами, бананом тощо.

Домашні налисники з цільнозернового борошна з начинкою з кисломолочного сиру, подані з ягодами або шматочками свіжих фруктів. Або рисова каша на молоці з ягодами, бананом тощо. Обід: Густий гороховий суп із морквою, цибулею та зеленню, доповнений шматочком цільнозернового хліба й сезонним овочевим салатом.

Густий гороховий суп із морквою, цибулею та зеленню, доповнений шматочком цільнозернового хліба й сезонним овочевим салатом. Вечеря: Голубці з гречкою, грибами та м’ясом індички або нежирною частиною свинини, тушковані в домашньому томатному соусі й подані з овочевою салатною сумішшю.

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Неділя

Сніданок: у деяких регіонах України в неділю традиційно печуть паляниці та калачі — смакуйте на здоров’я, але разом із йогуртом та ягодами. Втім, цільнозернові тости з кисломолочним сиром і зеленню, варене яйце та свіжі овочі, доповнені сезонними ягодами або фруктом — теж гарна альтернатива.

у деяких регіонах України в неділю традиційно печуть паляниці та калачі — смакуйте на здоров’я, але разом із йогуртом та ягодами. Втім, цільнозернові тости з кисломолочним сиром і зеленню, варене яйце та свіжі овочі, доповнені сезонними ягодами або фруктом — теж гарна альтернатива. Обід: Теплий салат із запеченого буряка, квасолі, телячого язика, зелені та невеликої кількості волоських горіхів, доповнений цільнозерновим хлібом.

Теплий салат із запеченого буряка, квасолі, телячого язика, зелені та невеликої кількості волоських горіхів, доповнений цільнозерновим хлібом. Вечеря: Помірна порція традиційного гуцульського баношу з бринзою та тушкованими грибами, подана з великою порцією зеленого салату, огірків, помідорів або інших сезонних овочів. Або паста, чому б ні?

Улюблені традиційні страви зовсім не обов’язково виключати з раціону, навіть якщо вони містять сир, вершки або картоплю, адже набагато важливіше звертати увагу на загальну збалансованість харчування протягом тижня та не робити продукти з високим вмістом насичених жирів основою щоденного меню. І, як бачите, можна абсолютно гарно харчуватися і без авокадо тосту з лососем.

А як щодо перекусів?

Свіжі фрукти, натуральний йогурт, невелика жменя несолоних горіхів, морква або огірки, кисломолочний сир чи скибочка цільнозернового хліба можуть стати простими й поживними перекусами, якщо між основними прийомами їжі ви відчуваєте голод.

Але не потрібно перекушувати лише тому, що настав певний час, так само як не варто ігнорувати відчуття голоду, якщо ваш організм справді потребує додаткової енергії.

Для щоденного пиття найкраще підходять звичайна вода та несолодкий чай, а розміри порцій варто адаптувати до власного апетиту, рівня фізичної активності, стану здоров’я та індивідуальних харчових потреб.

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І намагайтеся, щоб протягом дня на вашому столі з’являлося якомога більше різноманітних сезонних овочів і фруктів, від капусти, буряка, гарбуза та моркви до яблук, слив і ягід.

І ще одна важлива думка

Запропоноване меню є лише прикладом, а не семиденним іспитом із правильного харчування, тому ви цілком можете поміняти місцями вівторок і п’ятницю, приготувати вечерю з учорашніх залишків, замінити один овоч іншим або адаптувати улюблений сімейний рецепт відповідно до своїх потреб.

Здорове харчування не повинно нагадувати нескінченний перелік заборон, обмежень і продуктів, яких варто боятися, адже його справжня цінність полягає у формуванні звичок, які підтримують наше здоров’я й водночас дозволяють щодня насолоджуватися їжею.

Іноді це може бути тарілка ароматного борщу, іноді — гречка з грибами, а іноді домашні вареники або теплий банош із бринзою, адже здоровий спосіб життя зовсім не вимагає від нас відмовитися від власної кулінарної історії.

Наше завдання полягає в тому, щоб навчитися зберігати найкраще з українських харчових традицій, роблячи щоденний раціон різноманітним, збалансованим і по-справжньому смачним.