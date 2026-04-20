Навіть у тиші. Чому ви прокидаєтеся о третій годині щоночі

20 квітня, 03:00
NV Преміум
Талар Мухтарян: «Стрес тісно пов’язаний із безсонням» (Фото: Depositphotos/photographee.eu)

Талар Мухтарян: «Стрес тісно пов’язаний із безсонням» (Фото: Depositphotos/photographee.eu)

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Талар Мухтарян
Психіатриня, доцентка Ворицького університету

Насправді проблема не в пробудженнях, а в тому, наскільки легко вам після них знову заснути

Третя година ночі. У кімнаті темно, у домі повна тиша, але ваш мозок раптово повністю прокидається.

Багато людей помічають, що стали щоночі відкривати очі приблизно в один і той самий час, і починають замислюватися, що не так з їхнім сном.

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Нічні пробудження насправді є нормальною частиною сну. Більшість із нас ненадовго прокидаються кілька разів за ніч, але зазвичай засинають знову так швидко, що навіть не пам’ятають про це наступного ранку. Проблема стає серйознішою, коли ці пробудження тривають довше або починають відбуватися в один і той самий час щоночі, а наступного дня ви почуваєтеся менш відпочилими.

Теги:   Безсоння Здоров'я Сон

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