Зробіть це вже зараз. Як за допомогою харчування знизити «поганий» холестерин

Останнім часом багато говорять про оновлення медичних рекомендацій. Торкнулися вони і теми холестерину.

В березні 2026 року American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) та інші медичні асоціації опублікували оновлені рекомендації щодо дисліпідемій. Попередня версія була у 2018 році. Документ об'ємний, і новинні заголовки, як це часто буває, подали його як «революцію».

Реклама

Але якщо коротко, це лише підтвердження того, що лікарі вже давно бачать у практиці.

Нові рекомендації щодо холестерину: що змінилося?

Головна ідея: ризик накопичується з часом.

Якщо рівень «поганого холестерину» (ліпопротеїдів низької щільності, ЛПНЩ) залишається підвищеним роками, судини поступово пошкоджуються. І це накопичення має значення.



Саме тому лікарі радять перший раз визначити рівень ЛПНЩ десь у 10 років. Це дасть можливість виявляти людей, які мають генетичні порушення і яким слід своєчасно починати лікування.

Повторювати обстеження рекомендується кожні п’ять років, але люди з високими показниками «поганого» холестерину, а також ті, хто має інші фактори ризику, наприклад, інсулінорезистентність, діабет, гіпотиреоз, мають обстежуватися частіше.

Що ще рекомендують? Дивитися ширше, ніж на одну цифру. Окрім ЛПНЩ обов’язково визначати:

тригліцериди ( жири в крові);

жири в крові); Lp ( a) — спадковий фактор ризику, робиться один раз;

a) — спадковий фактор ризику, робиться один раз; ApoB — показник кількості частинок, які можуть пошкоджувати судини;

АроА1 — відображає рівень « хорошого» холестерину.

Це важливо, бо іноді стандартний аналіз виглядає «нормальним», а ризик проблем зі здоров’ям все одно підвищений.

З’явилось більше варіантів лікування. Якщо раніше основним варіантом були статини, то зараз є й інші підходи: препарати, які зменшують всмоктування холестерину в кишечнику, препарати, що впливають на його утворення в печінці, сучасні ін'єкційні препарати, які значно знижують рівень ЛПНЩ. Це особливо важливо для людей, які не переносять статини.

Лікарі радять перший раз визначити рівень ЛПНЩ у 10 років

Важливий нюанс: не можна лікувати лише одну цифру. Наприклад, якщо ЛПНЩ майже в нормі, але є високий тиск або підвищений рівень цукру, саме вони можуть давати більший ризик для серця і судин.

Реклама:

Тому дуже важливо, щоб цільові показники стали індивідуальними, тобто рівень холестерину оцінювався не «для всіх однаково», а залежно від ризиків і стану здоров’я.

Висновок: нові рекомендації — це про системний підхід і ранню діагностику. Не про «ідеальну цифру», а про розуміння, що відбувається в організмі і як зменшити ризики в довгостроковій перспективі.

Що варто зробити: не відкладати контроль на роки, здати розширену ліпідограму, за можливості перевірити Lp (a), АроВ, А1 та їх співвідношення, оцінювати результати комплексно, проконсультуватися з лікарем. Чим раніше ви починаєте контролювати показники, тим менше навантаження накопичується з часом.

Після розмов про аналізи й рекомендації виникає логічне питання: що можна зробити самостійно, щоб покращити показники ліпідограми? І тут важливо розуміти: харчування відіграє ключову роль.

Що варто змінити в харчуванні вже зараз, щоб знизити «поганий» холестерин

1. Достатньо клітковини

Клітковина допомагає знижувати рівень ЛПНЩ. Де її брати:

овочі ( не менше 500 г на день);

не менше 500 г на день); фрукти/ягоди ( до 300 г);

до 300 г); бобові ( 100−150 г);

100−150 г); цільнозернові продукти ( 150 — 200 г).

Клітковина має бути присутня в раціоні щодня.

2. Регулярне вживання ферментованих продуктів

Йогурт, кефір, квашені овочі можуть підтримувати баланс мікробіоти кишківника. Це важливо, оскільки стан мікробіоти пов’язаний із запаленням та обміном речовин.

Отже, враховуючи ці поради, ваш раціон буде з акцентом на середземноморський тип харчування: більше овочів, зелені, цільнозернових продуктів, риби, оливкової олії. Такий раціон багатий на поліфеноли та омега-3 жирні кислоти, що підтримують здоров’я судин і допомагають зменшувати запальні процеси.

Реклама:

3. Менше трансжирів і ультраоброблених продуктів

Йдеться про фастфуд, випічку з маргарином, снеки. Саме вони сприяють підвищенню ризиків: знижують «хороший» холестерин (ліпопротеїдів високої щільності, ЛПВЩ) і підвищують ЛПНЩ і запалення.

Регулярність і баланс

Важливо не лише що ви їсте, а і як розподіляєте їжу протягом дня. Великі перерви і переїдання (особливо ввечері) можуть погіршувати обмін жирів і впливати на рівень тригліцеридів.

Тому краще харчуватися більш рівномірно, уникати сильного переїдання, підтримувати відносно стабільний режим.

Вага і рух

Навіть невелике зниження ваги (5−10%) може покращити показники ліпідограми. Це пов’язано з тим, що зменшується навантаження на печінку й покращується чутливість до інсуліну.

Коли є надлишок жирової тканини, печінка активніше виробляє тригліцериди та ЛПНЩ.

Аеробні навантаження (швидка ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді тощо) підвищують рівень «хорошого» холестерину та покращують чутливість до інсуліну.

Силові навантаження підтримують м’язи в робочому стані та позитивно впливають на обмін речовин загалом.

Висновок

Збалансоване щоденне харчування це основа. Не потрібно шукати «чарівні продукти». Працює система: здоровий раціон + фізична активність + регулярність = спосіб життя.

Правова інформація. Ця стаття містить загальні відомості довідкового характеру, її не слід розглядати як альтернативу рекомендаціям лікаря. NV не несе відповідальності за будь-який діагноз, поставлений читачем на основі матеріалів сайту. NV також не несе відповідальності за зміст інших інтернет-ресурсів, посилання на які присутні в цій статті. Якщо вас турбує стан вашого здоров’я, зверніться до лікаря.

Реклама:

Текст опубліковано з дозволу авторки

Оригінал