Вода з лимоном небезпечніша за каву. Як і чому улюблені напої шкодять зубам

Коли ми їмо м’ясні страви, снеки, випічку чи солодощі, вони контактують із жувальними поверхнями зубів: волокна м’яса чи овочів застрягають у міжзубних проміжках, а залишки вуглеводів налипають у фісурах, стаючи поживою для карієсогенних бактерій (фісури — це заглиблення, борозни та канавки на жувальній поверхні кутніх зубів, тобто молярів і премолярів). У роті волого й тепло, тому бактерії Streptococcus mutans без проблем переробляють цукри із застряглої чи налиплої їжі і виділяють органічні кислоти, зокрема молочну. Оскільки очищувальна дія слини в міжзубних проміжках обмежена, молочна кислота може годинами «виїдати» мінерали з емалі бічних стінок зубів. Так з’являються фісурний і контактний карієс.

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А як на зуби впливають напої?

Вода з лимоном. Більшість людей не випиває упродовж дня достатню кількість рідини (30−40 мл води на 1 кг маси тіла), тому починати день зі склянки води — ідея хороша. Однак сік лимона містить багато лимонної кислоти і має низький pH — близько 2,0−2,5, тому є доволі кислим.

Рівень pH слини змінюється залежно від часу доби, але в нормі становить приблизно від 6,7 до 7,4, тобто залишається близьким до нейтрального (7,0 pH).

Підкислена вода змінює pH ротової порожнини у бік кислого. Наскільки сильно — залежить від концентрації лимонного соку, кількості напою та якості слини (під якістю мається на увазі її мінеральний склад, буферна ємність і швидкість слиновиділення). Зниження pH у ротовій порожнині запускає процес демінералізації, під час якого з поверхневого шару емалі вимиваються мінерали, насамперед кальцій і фосфати. Якщо слина містить достатню кількість цих мінералів і добре омиває поверхню зубів, процес ремінералізації, або повернення мінералів назад, відбувається швидше.

Фруктові соки. У складі цих напоїв, навіть без доданого цукру, є природні цукри (фруктоза, сахароза, глюкоза) та органічні кислоти (лимонна, яблучна, винна). Перші — джерело поживи для карієсогенних бактерій. Другі знижують рівень pH у ротовій порожнині і запускають демінералізацію емалі. Інтенсивність демінералізації залежить від вмісту цукрів та кислот, кількості випитого соку та буферної ємності слини, тобто її здатності нейтралізувати дію кислот.

Кава з молоком, цукром та сиропом. Кава — кислий або слабокислий напій. Її pH залежить від сорту, обсмаження, способу приготування, але зазвичай становить приблизно 4,8−5,5. Тобто кава кисліша за питну воду (pH 7), але не така кисла, як лимонний сік (pH 2).

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Відфільтрована питна вода без додатків є найкращим напоєм для зубів

Цукор та сиропи слугують джерелом вуглеводів для карієсогенних бактерій, як і у випадку з фруктовими соками.

Натомість молоко у каві, крім лактози — молочного цукру, який є менш карієсогенним, ніж сахароза, містить ще кальцій і фосфати. Ці мінерали беруть участь у ремінералізації емалі і можуть частково зменшувати кислотний вплив на зуби.

Холодний зелений, чорний або білий чай. Чай, як і кава, є напоєм зі слабокислим середовищем, його pH становить зазвичай близько 5−7. Без доданого цукру, варення та меду він «непривабливий» для карієсогенних бактерій.

Крім того, чай є осередком поліфенолів і фторидів. Поліфеноли пригнічують ріст і розмноження вищезгаданих Streptococcus mutans. Фториди діють не на самі бактерії, а на хімічний склад зуба, зміцнюючи його кристалічну решітку. Кофеїн також має подібний ефект, але він виражений значно слабше.

Фруктово-ягідні лимонади та компоти. Ці прохолодні напої також змінюють pH ротової порожнини. Класичний лимонад готується із води, лимонного соку та цукру. Сік містить кислоту, яка запускає демінералізацію і розм’якшує зубну емаль. Цукор живить карієсогенні бактерії, сприяючи карієсу.

Комбуча. У її складі зазвичай є доданий цукор і обов’язково — органічні кислоти, зокрема молочна, оцтова та глюконова, які утворюються під час ферментації. Тому комбуча бодай тимчасово, але все ж підвищує кислотність у роті.

Регулярний, тобто щоденний, вплив кислот призводить до ерозії — безповоротного розчинення і втрати твердих тканин зуба.

Вода. Відфільтрована питна вода без додатків є найкращим напоєм для зубів. Її pH близький до нейтрального, вона не містить цукру, вуглеводів, кислот та інших компонентів, які можуть впливати на емаль.

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Однак це не означає, що ви мусите відмовитися від кави з молоком, лимонної води, фруктових соків чи інших улюблених напоїв.

По-перше, після вживання напою, що містить доданий цукор та кислоти, прополощіть рот звичайною водою. Вона допоможе слині змити їхні залишки, а також пришвидшити відновлення pH у роті до безпечного рівня.

По-друге, щоб зменшити прямий контакт рідини з зубами, використовуйте соломинку — у такому разі сік або компот потрапляє ближче до задньої частини ротової порожнини й менше омиває передні зуби. Напої все ж контактуватимуть з емаллю, але на меншій ділянці та протягом меньшого часу.

По-третє, не пийте каву чи сік надто довго, бо поки ви насолоджуєтеся напоєм, карієсогенні бактерії насолоджуються вуглеводами і виробляють молочну кислоту. Тривала демінералізація без якісної ремінералізації призводить до втрати твердих структур зуба та його стоншення.

І, по-четверте, раз на пів року відвідуйте стоматолога, щоб своєчасно виявити карієс чи інші небажані зміни.

Правова інформація. Ця стаття містить загальні відомості довідкового характеру, її не слід розглядати як альтернативу рекомендаціям лікаря. NV не несе відповідальності за жоден діагноз, поставлений читачем на основі матеріалів сайту. Якщо вас турбує стан вашого здоров’я, зверніться до лікаря.