Усього з двох інгредієнтів. Як зробити смачне домашнє морозиво
Морозиво (ілюстративне фото) (Фото: PantherMediaSeller/Depositphotos)
Ви можете доповнити його ягідною або шоколадною начинкою
Смачне морозиво усього з двох інгредієнтів: вершки та згущене молоко.
Для смакоти потрібно:
- 450 г вершків 33−35%
- 280 г згущеного молока (або вершки)
- Вафельні стаканчики за бажанням
- Я ще брав фруктову начинку — чорну смородину:
- 100 г смородини
- 20 г цукру
- 1−1,5 г пектину
- трохи лимонного соку
- 15 г води
Змішую пектин з цукром, додаю усе до смородини з краплею лимонного соку та ложкою води, доводжу до гарного кипіння, вару пару хвилин і потім перебиваю блендером і охолоджую. Пектин не дає ягідній частині замерзати, і пюре у морозиві залишається еластичним.
Зверніть увагу: вершки треба попередньо охолодити — мінімум добу холодильнику, згущене молоко теж має бути з холодильника. Ємність, в якій збиваєте, також має бути охолоджена.
Збиваю вершки на великій швидкості. Коли вони вже збиті, але ще дуже еластична піна, додаю згущене молоко у декілька заходів, продовжуючи збивати, і потім збиваю ще пару хвилин, після чого суміш стає густою (дуже важливо щоб все було холодним).
Суміш викладаю у форму, залишаю десь 1/5 вершків і змішую їх з фруктовим пюре, викладаю наверх і легенько перемішую, щоб була «мармуровість», та заморожую у морозилці — мінімум 6−8 годин.
Далі вже можна їсти й так, і накладати у вафельні ріжки чи стаканчики.
Замість ягідної частини можна додавати шоколад та какао.
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