Усього з двох інгредієнтів. Як зробити смачне домашнє морозиво

Ви можете доповнити його ягідною або шоколадною начинкою

Смачне морозиво усього з двох інгредієнтів: вершки та згущене молоко.

Для смакоти потрібно:

450 г вершків 33−35%

280 г згущеного молока (або вершки)

Вафельні стаканчики за бажанням

Я ще брав фруктову начинку — чорну смородину:

100 г смородини

20 г цукру

1−1,5 г пектину

трохи лимонного соку

15 г води

Змішую пектин з цукром, додаю усе до смородини з краплею лимонного соку та ложкою води, доводжу до гарного кипіння, вару пару хвилин і потім перебиваю блендером і охолоджую. Пектин не дає ягідній частині замерзати, і пюре у морозиві залишається еластичним.

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Зверніть увагу: вершки треба попередньо охолодити — мінімум добу холодильнику, згущене молоко теж має бути з холодильника. Ємність, в якій збиваєте, також має бути охолоджена.

Збиваю вершки на великій швидкості. Коли вони вже збиті, але ще дуже еластична піна, додаю згущене молоко у декілька заходів, продовжуючи збивати, і потім збиваю ще пару хвилин, після чого суміш стає густою (дуже важливо щоб все було холодним).

Суміш викладаю у форму, залишаю десь 1/5 вершків і змішую їх з фруктовим пюре, викладаю наверх і легенько перемішую, щоб була «мармуровість», та заморожую у морозилці — мінімум 6−8 годин.

Далі вже можна їсти й так, і накладати у вафельні ріжки чи стаканчики.

Замість ягідної частини можна додавати шоколад та какао.

Текст опубліковано з дозволу автора

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