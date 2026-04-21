Якщо поруч людина зі зброєю, а з нами дитина. П’ять порад, як діяти у такій ситуації
Озброєна людина (ілюстративна фотографія) (Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos)
Чітких алгоритмів не може бути, але є загальні принципи
Якщо поруч людина зі зброєю, а з нами дитина. Завдання — зберегтись, максимально захистити дитину, відвести в безпечне місце, дочекатись допомоги. Як мені пояснили, чітких алгоритмів не може бути, бо ситуації різні. Але є загальне.
1. Говоріть коротко, ясно та тихо.
Давайте дитині прості інструкції.
Якщо є можливість — обійміть або притисніть дитину до себе, стисніть (не боляче) руку. Якщо дитина маленька — візьміть на руки, обличчям до себе. Це може допомогти знизити рівень тривоги і самим дорослим дасть більше відчуття контролю.
Можна сказати або показати: «Тихо. Я з тобою».
2. Якщо є можливість — тікайте.
Візьміть дитину за руку або на руки (залежно від віку). Скажіть тихо: «Ми зараз швидко біжимо. Я з тобою».
Рухайтеся максимально швидко до укриття, використовуючи будь-які перешкоди як прикриття.
Біжіть зигзагами, якщо це відкрите місце. Якщо дитина на руках, це може бути незручно, орієнтуйтесь по ситуації.
3. Якщо втекти не можна — ховайтеся.
Дитині знов покажіть жест: «Тихо!» Скажіть: «Ми зараз тихо сидимо і не рухаємось».
Вимкніть звук на телефоні. Має бути повністю беззвучний режим.
Шукайте укриття: товсті стіни, бетон, земляні насипи, великі дерева. Обережно — не біля скла.
4. Якщо контакт неминучий — не дивіться прямо в очі нападнику.
Не робіть різких рухів.
Виконуйте вказівки.
Стискайте руку дитини, дивіться на неї, кивком чи кліпанням передавайте сигнал: «Я з тобою».
5. Після того як ви будете в безпеці, обов’язково скажіть дитині: «Ми в безпеці» — це подає психіці дитини сигнал про «закриття ситуації».
Відзначте, як дитина проявляла силу, сміливість. Повертайте її до реальності: зоровий контакт, вода, рух, стискання руки, дихання.
Але якщо дорослий та дитина почувались розгубленими, якщо була реакція завмирання, це також природна реакція на стрес такої інтенсивності. Нормалізуйте всі реакції дитини.
Я думаю налаштувати телефон, щоб можна було швидко відправляти сигнал SOS на кілька номерів і геолокацію.
Текст публікується з дозволу авторки