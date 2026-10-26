Загроза здоров’ю та екології. Наскільки небезпечне повітря після обстрілів

Ракети, дрони та інші види зброї несуть у собі значний перелік шкідливих хімічних речовин

По Україні з початку повномасштабного вторгнення до початку 2026 року Росія ударила більш ніж 13 300 ракетами та більше ніж 142 300 ударними дронами всіх типів. У поточному році удари посилились і кількість застосованого озброєння обмежується тільки швидкістю його виробництва. За 8 місяців 2026 року Росія застосувала проти України понад 2000 ракет та значно більше, ніж в середньому раніше безпілотників: 63 тисячі. У вересні та жовтні РФ ще відчутно посилила повітряний терор України.

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Які токсичні компоненти зброї загрожують здоров’ю людей?

Крім прямої загрози, ракети, дрони та інші види зброї несуть у собі суттєвий список хімічних речовин з пролонгованою шкодою для людського здоров’я.

Зокрема СБУ задокументувала неодноразові випадки використання боєприпасів зі збідненим ураном. Його знайшли в ракетах Р-60М, які росіяни інтегрують в БПЛА Герань-2 (переобладнаний Shahed). Йдеться про ізотопи Уран-234, Уран-235 та Уран-238.

Хімічні сполуки згоряння ракетного палива становлять окрему загрозу людям і екології. Ще одним джерелом небезпеки є важкі метали, які вивільняються від вибуху ракет: свинець, сурма, ртуть і кадмій та інші компоненти вибухових частин та оболонки.

Але це менша частка шкоди, яку несе зброя людям.

І тут виникає питання: чому система моніторингу якості повітря у Києві під час повномасштабного вторгнення зазвичай фіксує прийнятну норму?

Причини дві. Для ґрунтовного розуміння розглянемо ситуацію детально.

Наслідки обстрілів

Унаслідок потрапляння боєприпасів у будови відбувається масований викид хімічних та механічних забруднювачів.

Під час пожеж, які виникають у результаті обстрілів, у повітря викидається дрібнодисперсний пил (зважені тверді частки фракцій PM2.5 та PM10). Йдеться про мінімального розміру шматочки бетону, цегли та ізоляційних матеріалів, які у вигляді пилу зависають у повітрі та здатні переноситися на десятки кілометрів. Концентрація такого небезпечного для дихання пилу навколо місць пожеж здатна перевищувати нормативи ВООЗ у кілька разів.

Серед хімічних сполук особливу небезпеку становлять продукти горіння: діоксиди азоту та сірки. В першу добу обстрілів фіксується підняття їхньої концентрації.

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Причиною оптимістичних оцінок стану повітря у Києві є спосіб оцінювання якості

Максимальне виділення токсичних речовин і пилу відбувається не в момент самого вибуху, а за 1-2 години після нього, коли після збиття відкритого вогню починається масштабне тління конструкцій.

Специфічні хімічні витоки трапляються у разі влучань у промислові об'єкти чи у місця зберігання добрив. За публічними даними Міндовкілля та ДСНС можна говорити про десятки локальних випадків витоку речовини через пошкодження промислової інфраструктури, складів та аміакопроводів. Найважчі влучання зафіксовані у 2022 році у Сумихімпром та аміакопровід на Донеччині. У 2023 році неодноразово обстрілювали аміакопровід на Харківщині. У серпні-вересні викиди аміаку (в не дуже великій кількості) фіксували на Київщині.

Викид аміаку (NH₃) за умов високої концентрації може бути небезпечним не лише для здоров’я, а навіть для життя. Концентрація від 300 ppm загрожує життю, а 2500−5000 ppm миттєво смертельна (від опіків дихальних шляхів). При високій, але не смертельній концентрації ймовірне виникнення хронічних легеневих патологій.

На щастя, під час викидів у результаті обстрілів в Україні концентрація у місці знаходження людей була нижчою від зазначених небезпечних показників. Аміак відразу відчувається різким запахом, і якщо швидко залишити територію його поширення, шкода буде помірною.

На щастя, повітря — динамічна система, і вітер стає нам у пригоді, особливо коли відвертає потік від населеної території. У більшості випадків концентрація небезпечних речовин досить швидко знижується, залишаючи помірно-негативні наслідки для здоров’я людей у місцях, наближених до вибухів.

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Чи дійсно в Києві прийнятна чистота повітря?

Причиною оптимістичних оцінок стану повітря у прифронтовій столиці є спосіб оцінювання якості.

Перевірка якості відбувається на основі міської автоматичної системи моніторингу (також за допомогою громадських мереж та платформ онлайн-спостереження).

Роботу міської системи забезпечують 53 автоматичні пункти спостереження, які фіксують концентрацію основних забруднювачів повітря. За їхніми показаннями розраховують індекс AQI (Air Quality Index).

Хай вас не вводить в оману чимала кількість пунктів заміру. З них лише 7 пунктів це — високоточні станції європейського зразка з дорогим, сертифікованим за стандартами ЄС обладнанням. По одній точці у Подільському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському та Святошинському районах, і дві у Шевченківському. Ще 46 пунктів — це прості індикативні датчики.

Ця система є достатньою для мирного часу. На основі показань з 53 точок формується усереднений індекс AQI по Києву та його окремим районам.

Виміри у місці вибухів, зі зрозумілих причин, не проводяться. Певні дані можна зафіксувати лише приблизно. Наприклад, під час серпневих та вересневих обстрілів синхронне погіршення стану повітря реєстрували від 10 до 14 станцій одночасно. Локальні пікові значення AQI підіймалися до 150−200 («нездоровий» та «дуже нездоровий» рівень).

Реальний стан повітря у Києві встановити неможливо, оскільки обладнання розраховане на мирний час. Разом із тим, усереднені показники дають можливість констатувати, що надважких загроз немає.

Всі ці фактори варто враховувати та дотримуватися простих правил:

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— залишати зону задимлення якнайшвидше та на багато годин з моменту загоряння;

— пити багато води;

— стежити за станом здоров’я вразливих груп.

За умов типового для Києва обстрілу і стандартних кліматичних умов, підвищена концентрація забруднюючих речовин тримається в повітрі до доби.