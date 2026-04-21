Передумали в останню хвилину? Як ухвалити важливе рішення

Сему запропонували нову роботу. Віцепрезидент запросив його на обід і сказав, що вони з нетерпінням чекають на нього у команді. Після цієї зустрічі Сем почувався натхненним і затребуваним, робота здавалася цікавим викликом, переходом на новий кар'єрний рівень, а компанія — місцем, яке ідеально йому підходить. Але під час ознайомчої екскурсії він, на власний подив, усвідомив, що передумав. Сем дав собі вечір на роздуми, а потім зателефонував керівнику відділу і сказав, що йому дуже прикро, але він вирішив відмовитися від пропозиції.

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Що стоїть за такою різкою зміною рішення в останню хвилину? Ось кілька можливих варіантів: