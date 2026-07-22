Труднощі та можливості. Що варто знати тим, хто переживає розлучення

З психологічної точки зору розлучення — це завершення однієї життєвої глави та початок нової. Але цей перехід ніколи не буває гладким. Якими б не були обставини та причини розлучення, воно завжди матиме відтінок скорботи й втрати, просто тому, що прив’язаність до когось — незалежно від того, була вона доброю чи поганою, здоровою чи нездоровою — все одно залишається психологічною прив’язаністю. І коли стосунки розриваються, почуття скорботи виникає як психологічний побічний ефект.

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Але це не єдиний виклик, який постає перед людиною на цьому перехідному етапі. Усвідомлення того, чого варто очікувати, зменшує тривогу та занепокоєння щодо майбутнього. Ось деякі з найпоширеніших і цілком нормальних наслідків розлучення: