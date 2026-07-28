Зробіть одну корисну річ. Як нарешті розпочати власний бізнес

Вам не потрібно звільнятися з роботи, вкладати свої заощадження, оголошувати про зміну кар’єри чи знати напевно, чим ви займатиметеся за п’ять років

Нещодавно один із читачів зізнався мені: «Я розмірковую над тим, щоб змінити сферу діяльності та започаткувати власну справу. Було б чудово, якби ви написали про сміливість ризикувати, досягнення цілей, вчасну перебудову кар'єри та фінансову свободу». Мені здається, це може бути актуально для багатьох.

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Авжеж?

Це здається просто непосильним завданням, якщо згадати всі сфери життя, які потребують вашої уваги. Кар'єра, сім'я, фінанси, стосунки, здоров’я, дружні зв’язки, хобі та, найголовніше, ваш психічний стан.

Це дуже велике навантаження.

Насправді життя як таке є дуже великим навантаженням. На те, щоб просто прожити один день, потрібно чимало енергії — не кажучи вже про те, щоб розпочати щось нове, наприклад, бізнес, або спробувати змінити сферу діяльності.

Не дивно, що більшість людей зазнають невдачі ще до того, як взагалі почнуть.

Не тому, що їхні ідеї нікуди не годяться. Просто почати надто важко.

Я запускав (і провалював) у своєму житті багато (паралельних) проєктів. Ось що полегшувало мені старт.