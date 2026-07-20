Телепорт в Італію. Як приготувати пасту frutti di mare

20 липня, 23:03
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Паста з морепродуктами (ілюстративне фото) (Фото: grumjum/Depositphotos)

Паста з морепродуктами (ілюстративне фото) (Фото: grumjum/Depositphotos)

Марко Черветті
Шеф-кухар, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group

Зверніть увагу на співвідношення сухої пасти та води

Хочете відчути себе десь на узбережжі Амальфі чи Сардинії? Маю для вас потужний телепорт — pasta frutti di mare, тобто паста з дарами моря, смак якої моментально перенесе вас в сонячну Італію.

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Інгредієнти:

  • Улюблена паста — 75 г на одну порцію
  • Заморожений мікс морепродуктів — 300 г
  • Часник — 2−3 зубчики
  • Свіжий перець чилі — до смаку
  • Свіжа петрушка — кілька гілочок
  • Біле сухе вино — 100 мл
  • Оливкова олія, сіль

Приготування:

1. Відваріть пасту згідно з інструкцією на пакуванні. Ідеальна пропорція — 1 літр води на 100 г сухої пасти.

2. Дрібненько наріжте часник та свіжий чилі. Злегка обсмажте їх на сковорідці з оливковою олією.

3. Додайте морепродукти. Влийте трохи білого вина. Тушкуйте, помішуючи, поки морепродукти не приготуються. Наприкінці додайте трохи петрушки й посоліть.

4. Перекладіть майже готову пасту (зазвичай її варять до стану аль денте) на сковорідку до соусу з морепродуктами. За потреби додайте трохи води, в якій варилася паста. Протушкуйте все разом пару хвилинок, паста якраз приготується повністю.

5. Викладіть пасту на тарілку, а зверху прикрасьте морепродуктами та полийте соусом, який залишився на сковорідці.

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Теги:   Їжа Паста Італійська кухня

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