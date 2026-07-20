Телепорт в Італію. Як приготувати пасту frutti di mare
Паста з морепродуктами (ілюстративне фото) (Фото: grumjum/Depositphotos)
Зверніть увагу на співвідношення сухої пасти та води
Хочете відчути себе десь на узбережжі Амальфі чи Сардинії? Маю для вас потужний телепорт — pasta frutti di mare, тобто паста з дарами моря, смак якої моментально перенесе вас в сонячну Італію.
Інгредієнти:
- Улюблена паста — 75 г на одну порцію
- Заморожений мікс морепродуктів — 300 г
- Часник — 2−3 зубчики
- Свіжий перець чилі — до смаку
- Свіжа петрушка — кілька гілочок
- Біле сухе вино — 100 мл
- Оливкова олія, сіль
Приготування:
1. Відваріть пасту згідно з інструкцією на пакуванні. Ідеальна пропорція — 1 літр води на 100 г сухої пасти.
2. Дрібненько наріжте часник та свіжий чилі. Злегка обсмажте їх на сковорідці з оливковою олією.
3. Додайте морепродукти. Влийте трохи білого вина. Тушкуйте, помішуючи, поки морепродукти не приготуються. Наприкінці додайте трохи петрушки й посоліть.
4. Перекладіть майже готову пасту (зазвичай її варять до стану аль денте) на сковорідку до соусу з морепродуктами. За потреби додайте трохи води, в якій варилася паста. Протушкуйте все разом пару хвилинок, паста якраз приготується повністю.
5. Викладіть пасту на тарілку, а зверху прикрасьте морепродуктами та полийте соусом, який залишився на сковорідці.