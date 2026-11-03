Ніжні всередині та з рум’яною скоринкою. Сирники, які завжди вдаються

Є кілька важливих дрібниць, від яких залежить результа

Скільки сирники не показую , а все одно є ті, у кого вони не виходять. Мої — ніжні всередині та з рум’яною скоринкою. І ось кілька важливих дрібниць, від яких залежить результат.

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Головний нюанс — добре відтиснути сир від зайвої вологи.

Далі — небагато борошна, бо інакше сирники будуть дуже гумовими. І небагато яєць — інакше вони й попливуть, і потім теж будуть гумовими.

Ще цікаво — текстура. Раніше я любив зернистість, але останнім часом більше подобається ближче до перетертої. Проте перетирати через сито — це таки довго, і я знайшов вихід: коли готуєш велику заготовку — пропустити сир через мʼясорубку. Сирники можна заморожувати, і це гарний вихід.

Вам потрібно:

900 г кисломолочного сиру 9%

3 жовтки

100 г цукру +10 г ванільного цукру

80−90 г борошна + для формування

Готуємо:

Спочатку відтискаю сир через чистий рушник від зайвої вологи. Не пропускайте цей крок.

Далі пропускаю сир через м’ясорубку (якщо готую багато) або перетираю через сито. Так текстура буде ніжною та однорідною.

До сиру додаю жовток і цукор, перемішую. Потім додаю борошно та ще раз швидко перемішую. Довго вимішувати не потрібно.

На потрійну порцію можна брати одне ціле велике яйце. Воно якраз буде важити 56 г, що орієнтовно дорівнює трьом жовткам.

На присипаній борошном поверхні формую «ковбаску», нарізаю на шайбочки й підрівнюю кожну тупою стороною ножа. Зайве борошно обтрушую.

Обсмажую з обох боків до рум’яної скоринки, а потім ставлю в розігріту до 190 °C духовку на 5−7 хвилин. Можна довести до готовності й на пательні під кришкою, зменшивши вогонь — тоді формуйте сирники не надто товстими, щоб добре приготувалися всередині.

Подаю зі сметаною, карамелізованим соняшниковим насінням та улюбленим татовим абрикосовим варенням. Спробуйте саме таке поєднання.

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Текст публікується з дозволу автора

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