Хрумка зовні та ніжна всередині. Як приготувати картоплю фрі за рецептом зіркового шефа

Картопля фрі, яку подають у мішленівському ресторані — хрумка зовні, а всередині ніжна, як пюре. А все тому, що її готують тричі: спочатку варять, а потім двічі смажать. Цей метод називається Triple-Cooked Chips. Саме так готував картоплю Гестон Блюменталь.

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Інгредієнти:

1 кг великої картоплі крохмалистих сортів

1−1,5 л рафінованої олії для фритюру

Сіль до смаку

Картоплю очищую, нарізаю великими брусочками приблизно 2×2 см і добре промиваю холодною водою.

Заливаю холодною водою, трохи солю, доводжу до кипіння і варю на маленькому вогні приблизно 20−25 хвилин. Картопля має бути дуже м’якою, але тримати форму.

Обережно дістаю шумівкою на решітку. Даю вийти парі й добре просушую. Охолоджую.

Розігріваю олію до 120 градусів і смажу картоплю невеликими порціями 6−8 хвилин.

Вона має підсмажитись, але без кольору, проте з невеликою скоринкою. Викладаю на паперовий рушник аби прибрати зайвий жир і знову охолоджую. Також можна на цьому етапі її заморожувати.

Для фінального смаження розігріваю олію до 190 градусів. Обережно опускаю картоплю невеликими порціями та смажу 5−7 хвилин до золотистої скоринки. Стежте, щоб на поверхні не було льоду чи крапель води.

Дістаю, даю стекти зайвій олії, одразу солю й подаю з улюбленими соусом. Можна ще щедро посипати пармезаном. Це дуже смачно!

Текст публікується з дозволу автора

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