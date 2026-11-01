Коли час пригальмувати. Як подолати свої згубні звички

1 листопада, 09:03
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Роберт Таіббі: «Ми поговоримо про вади — тобто про поведінку, яка періодично повторюється і яку ви визнаєте не найкращою» (Фото: luismolinero/Depositphotos)

Роберт Таіббі: «Ми поговоримо про вади — тобто про поведінку, яка періодично повторюється і яку ви визнаєте не найкращою» (Фото: luismolinero/Depositphotos)

Роберт Таіббі
Психолог, коуч

Пригальмувати — не означає зціпити зуби й терпіти

Тут йтиметься не про залежності, коли звична модель поведінки у поєднанні з нейрофізіологією може повністю підпорядкувати собі ваше життя. Натомість ми поговоримо про вади — ті вчинки, які можуть вважатися прийнятними чи ні залежно від того, хто оцінює, про ваш особистий список заборон і «не можна», наприклад, надмірне вживання цукру, алкоголю чи їжі, шопінг-терапію, компульсивний перегляд порнографії або сексуальну нестриманість. Тобто про поведінку, яка періодично раптом повторюється і яку ви визнаєте не найкращою, але, хоч і відчуваєте провину, вона ніколи не буває достатньо сильною, щоб переважити ті нескінченні виправдання, які ви собі знаходите.

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Такі згубні звички можна розглядати як погані рішення глибших проблем. Ось деякі з найпоширеніших.

Теги:   Психологія Звички Поради психолога

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