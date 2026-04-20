Відкладіть телефон. П’ять порад, як покращити пам’ять

20 квітня, 22:03
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Ельва Арулчелван: «Пам'ять — це не лише питання інтелекту, це ще й питання стратегії» (Фото: IgorVetushko/Depositphotos)

Ельва Арулчелван: «Пам'ять — це не лише питання інтелекту, це ще й питання стратегії» (Фото: IgorVetushko/Depositphotos)

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Ельва Арулчелван
Викладачка психології та наукова співробітниця Триніті-коледжу (Дублін)

Невеликі зміни підходу до навчання чи роботи можуть суттєво вплинути на те, наскільки добре та як довго ви пам’ятатимете важливу інформацію

Як науковицю, яка досліджує, як електрична стимуляція мозку може покращити здатність людей згадувати, мене часто запитують, як працює пам’ять — і що можна зробити, щоб використовувати її ефективніше. На щастя, десятиліття досліджень дали нам чіткі відповіді на обидва запитання.

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Якщо коротко, інформація, яку ми запам’ятовуємо, проходить три стадії обробки, і в кожній із них залучені різні ділянки мозку.

Теги:   Пам'ять Мозок Психологія

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