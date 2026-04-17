Коли (не) закінчиться війна. П’ять речей, які варто враховувати, плануючи майбутнє сьогодні

Трохи про майбутнє і планування.

Думки стосовно майбутнього навколо мене розділились:

— Закінчиться війна — і от тоді почнеться…

— Закінчиться війна — і нарешті стане все одразу краще.

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— Війна ніколи не закінчиться.

Я думаю, що часто повернення в бік глобального майбутнього збільшує безпорадність і перекладає відповідальність на Інших («великих і могутніх», а насправді ні). Люди, які говорять впевнено про ці три варіанти майбутнього, не знають, що:

1. Ми гадки не маємо, що станеться далі в колективному плані. І схильні собі все пояснювати заднім числом. Так працює наш розум. Ми вигадуємо історії і потім раціоналізуємо, щоб підтверджувати для себе контрольованість.

Також ми схильні міркою минулого міряти майбутнє. А це так не працює.

2. Ми захищаємось від невизначеності. Невизначеність і невідомість лякає більше, ніж те, в чому ми зараз, і навіть найгірше відоме.

Відстежуйте свої психологічні захисти

Розум не здатний операціоналізувати невідомість, бо це порожнеча. Психіка хоче це чимось заповнити.

3. Те, що, так би мовити, колективне майбутнє невідоме, не означає, що не потрібно планувати своє індивідуальне майбутнє досить практично.

4. У планування свого майбутнього варто включити погані сценарії, але оцінити їх на предмет того, які з них досить ймовірні. Тоді додати сценарій неймовірний/неочікуваний і неприємний. І оцінити ризики на предмет неймовірного і неприємного. Планувати майбутнє завжди з мінімізацією шкоди та зменшення ризику.

Відстежуйте свої психологічні захисти — заперечення та уникання, але йдіть через них.

5. Не закривати собі двері до неймовірного/неочікуваного позитивного у своєму майбутньому. Для цього потрібно мати сміливість приймати ризики в теперішньому, бути активними та відкритими, робити багато «нелогічних» і нелінійних кроків, але з урахуванням потенційних небезпек і ймовірності того, що ви визначили в п. 4.

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Текст опубліковано з дозволу авторки

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