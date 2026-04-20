«А якби я тоді…» Одна когнітивна помилка, що псує роки життя

Олена Любченко: «Ми не знаємо, як могло б розвиватися наше життя, якби ми обрали іншу альтернативу» (Фото: nenetus/Depositphotos)

Ми порівнюємо те, що існує в реальності, з уявним ідеалізованим сценарієм

Дуже великий відсоток наших депресій, негативних думок і розчарування пов’язаний із тим, що ми, на нашу думку, зробили неправильний вибір. Ми починаємо страждати, шкодувати, казати собі, що якби ми ухвалили інше рішення, наше життя було б набагато кращим, — і це називається контрфактичне мислення.

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Контрфактичне мислення — це те, що змушує нас марнувати роки, псує нам життя і не дає рухатися вперед із радістю.

«А якби я тоді обрала інакше — було б краще» — чую я іноді місяцями на консультаціях. Особливо, коли рішень багато і всі вони важливі. Але ми порівнюємо те, що існує, з уявним сценарієм, а не з фактом. Тобто нашу реальність — у якій є складності, перешкоди, невдалі дні — порівнюємо з ідеалізованою версією, де все краще.

Саме це і створює відчуття жалю, помилки, недолугості, тупої поведінки (додайте своє) Це забирає дуже багато енергії протягом дуже тривалого часу.

Але це когнітивна помилка, бо ми не знаємо, як могло б розвиватися наше життя, якби ми обрали іншу альтернативу. Усе могло б скластися набагато гірше, ніж ми собі уявляємо.

Чому здається, що «інше було б краще»?

Тому що мозок робить кілька помилок одночасно:

1. Помилка того, хто вижив: ми бачимо лише «вдалі альтернативи» і не враховуємо, що могло бути гірше.

2. Рожева ретроспекція: минуле або «необраний варіант»

здається кращим, ніж був би насправді.

Тобто роками ми можемо переживати контрфактичний жаль

або порівняння з ідеалізованою альтернативою і не давати хід життю свого вибору. Виходить, що ми страждаємо не від реальності, а від порівняння її з фантазією, де все склалося ідеально.

Коли багато складних рішень, «розвилки» без можливості перевірити інший варіант, невизначеність, утома, мозок починає добудовувати «кращу версію життя» в уяві.

Побажання психотерапевта всім нам (зокрема й собі) — відчепитися від себе. Якби ми знали «правильне рішення», ми б його ухвалили. Але ми не знали. Як не знаємо, і до чого б воно призвело. Тому хвалимо себе за прийняте, цьомаємо в щічку і живемо це життя приспівуючи.

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Текст опубліковано з дозволу авторки

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