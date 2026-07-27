Що може бути смачніше? Як замаринувати тюльку

27 липня, 23:03
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Маринована тюлька (ілюстративне фото) (Фото: timolina/Depositphotos)

Маринована тюлька (ілюстративне фото) (Фото: timolina/Depositphotos)

Володимир Ярославський
Кухар, ресторатор, суддя проєкту МастерШеф, співвласник ресторанів Lucky і Chef’s table

Так можна готувати й кільку, і анчоуси, і дрібну морську рибу

Маринована тюлька або кілька та свіжі томати — що може бути смачніше влітку? Стиглі томати, молодий, але вже такий ядучий часник і тюлька пряного посолу на хрусткому тості… Мммм!

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Інгредієнти:

  • 500 г почищеної тюльки
  • 500 г води
  • 35 г солі
  • 15 г цукру
  • Лавровий лист
  • Підсмажені коріандр, духмяний та чорний перці
  • ~12 г оцту

Готуємо маринад. У воду додаю всі інгредієнти і доводжу до кипіння. Повністю охолоджую.

Тюлечку розморожую і промиваю. Очищаю від голови та нутрощів. Хребет можна не виймати.

Викладаю тюльку нещільно у банку та заливаю маринадом. Можна додати ще олії. Ставлю в холодильник мінімум на 8 годин — і можна їсти. Зберігати в цьому маринаді 3 доби. Так можна готувати і кільку, і анчоуси, і дрібну морську рибу.

А тепер томати:

700 г стиглих мʼясистих томатів

1 зубок часнику

Сіль, улюблена олія

Свіжий базилік чи материнка

Натираю томати на тертці та відкидаю на сито, щоб надлишкова волога стекла до бажаної густоти. Далі натираю часник та змішую з мʼякоттю томатів. Заправляю олією, сіллю та додаю свіжий базилік.

На підсмажений хліб викладаю заправлені томати, зверху тюльку — і смакую.

Текст опубліковано з дозволу автора

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Теги:   Їжа Рецепти Шеф-кухар Риба

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