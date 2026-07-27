Що може бути смачніше? Як замаринувати тюльку

Так можна готувати й кільку, і анчоуси, і дрібну морську рибу

Маринована тюлька або кілька та свіжі томати — що може бути смачніше влітку? Стиглі томати, молодий, але вже такий ядучий часник і тюлька пряного посолу на хрусткому тості… Мммм!

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Інгредієнти:

500 г почищеної тюльки

500 г води

35 г солі

15 г цукру

Лавровий лист

Підсмажені коріандр, духмяний та чорний перці

~12 г оцту

Готуємо маринад. У воду додаю всі інгредієнти і доводжу до кипіння. Повністю охолоджую.

Тюлечку розморожую і промиваю. Очищаю від голови та нутрощів. Хребет можна не виймати.

Викладаю тюльку нещільно у банку та заливаю маринадом. Можна додати ще олії. Ставлю в холодильник мінімум на 8 годин — і можна їсти. Зберігати в цьому маринаді 3 доби. Так можна готувати і кільку, і анчоуси, і дрібну морську рибу.

А тепер томати:

700 г стиглих мʼясистих томатів

1 зубок часнику

Сіль, улюблена олія

Свіжий базилік чи материнка

Натираю томати на тертці та відкидаю на сито, щоб надлишкова волога стекла до бажаної густоти. Далі натираю часник та змішую з мʼякоттю томатів. Заправляю олією, сіллю та додаю свіжий базилік.

На підсмажений хліб викладаю заправлені томати, зверху тюльку — і смакую.

Текст опубліковано з дозволу автора

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