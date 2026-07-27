Що може бути смачніше? Як замаринувати тюльку
Маринована тюлька (ілюстративне фото) (Фото: timolina/Depositphotos)
Так можна готувати й кільку, і анчоуси, і дрібну морську рибу
Маринована тюлька або кілька та свіжі томати — що може бути смачніше влітку? Стиглі томати, молодий, але вже такий ядучий часник і тюлька пряного посолу на хрусткому тості… Мммм!
Інгредієнти:
- 500 г почищеної тюльки
- 500 г води
- 35 г солі
- 15 г цукру
- Лавровий лист
- Підсмажені коріандр, духмяний та чорний перці
- ~12 г оцту
Готуємо маринад. У воду додаю всі інгредієнти і доводжу до кипіння. Повністю охолоджую.
Тюлечку розморожую і промиваю. Очищаю від голови та нутрощів. Хребет можна не виймати.
Викладаю тюльку нещільно у банку та заливаю маринадом. Можна додати ще олії. Ставлю в холодильник мінімум на 8 годин — і можна їсти. Зберігати в цьому маринаді 3 доби. Так можна готувати і кільку, і анчоуси, і дрібну морську рибу.
А тепер томати:
700 г стиглих мʼясистих томатів
1 зубок часнику
Сіль, улюблена олія
Свіжий базилік чи материнка
Натираю томати на тертці та відкидаю на сито, щоб надлишкова волога стекла до бажаної густоти. Далі натираю часник та змішую з мʼякоттю томатів. Заправляю олією, сіллю та додаю свіжий базилік.
На підсмажений хліб викладаю заправлені томати, зверху тюльку — і смакую.
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