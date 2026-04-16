Вхід через димар. Як я знайшла роботу за фахом в Німеччині

Будильник дзвонить о 6:00 ранку. У моїй франкфуртській квартирі починається звична рутина: сніданок, збори сина до школи, обов’язкове «не забудь ключі» біля дверей. Сьогодні все як завжди, за винятком того, що ми нарешті виходимо з дому разом. Мій син — до своєї німецької гімназії, а я — нарешті! — на свою першу німецьку роботу, та ще й за професією.

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У Києві, до війни, для мене — жінки за п’ятдесят, з двадцятирічним міжнародним досвідом — це було б абсолютною буденністю. Але для біженки в нинішній німецькій «системі інтеграції» це відчувається як звільнення з гетто. Мені нарешті вдалося вирватися з категорії «споживача соціальної допомоги» і повернутися до категорії «фахівця».

Чистилище та тотальне «обнулення»

Про мій шлях до цього ранку і про Jobcenter (центр зайнятості) я писала раніше. Для мене це стало місцем знецінення, ба більше — системного «обнулення». Нікого не цікавило моє минуле: тут я була лише шестизначним кодом (Kundennummer) у системі, яка бачить у мені лише фінансовий тягар. Мій міжнародний досвід, робота в USAID і магістерські дипломи були лише рядком на папері резюме.

Розказуйте свої історії

Мого куратора не цікавив мій бекграунд. Він розумів, що я надкваліфікована кандидатка, але що з цим робити — не мав жодного поняття. Серед усіх моїх професійних якостей він помітив лише знання іноземних мов — і почав пропонувати мені позмінну некваліфіковану роботу на рецепції готелів чи в аеропорту. Я намагалася пояснити: «Мені потрібна німецька рівня C1, щоб працювати в комунікаціях на рівні з місцевими». Мені пояснили, що для роботи в аеропорту сертифіката B2 цілком достатньо, а курси C1 передбачені лише «для лікарів, фармацевтів та вчителів». Для експерта з комунікацій це все одно, що сказати хірургу: «Оперуй з аптечкою».

Фінальним акордом стала пропозиція продавати морозиво у крамниці по сусідству. Стало очевидно: офіційний німецький апарат інтеграції не налаштований на те, щоб знайти місце відповідно до досвіду то кваліфікації. Його завдання — за будь-яку ціну «покращити» статистику безробіття.

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Морозиво я люблю. Їсти. Але продавати його в моїй ситуації означало б власноруч поставити хрест на своєму фаховому житті, гідності та ідентичності. В цей момент стало ясно: мене хочуть не інтегрувати, а просто зняти з балансу. У цій системі я була невидимою.

Стратегія «Санти навпаки»

У 2014-му ми на Майдані стояли за європейські цінності, і гідність була першою серед них. Тоді ми виборювали право бути частиною вільного світу. Я ніколи не могла уявити, що через десять років, уже перебуваючи всередині демократичної Німеччини, мені знову доведеться виходити на барикади — цього разу за свою професійну гідність. Виявилося, що бути в Європі де-юре і бути визнаною професіоналом де-факто — це дві різні битви.

Я зрозуміла: «стукати у двері» марно. Я робила це сотні разів, розсилаючи ідеально відшліфовані резюме, які зникали в чорних дірах автоматичних відмов: «Diese Absage ist kein Werturteil über Ihre Qualifikation, wir haben ein hohes Bewerbungsaufkommen und es sind oft nur Nuancen, die den Ausschlag geben» («Ця відмова не є оцінкою вашої кваліфікації; ми маємо велику кількість кандидатів, і часто вирішальними стають лише нюанси»).

Парадокс: поки заголовки німецьких газет щодня голосять про драматичний дефіцит фахівців, HR-відділи ховаються за фразою про «велику кількість кандидатів», щоб не розглядати тих, хто не відповідає німецькому стандарту на сто відсотків. Насправді мій досвід розбився о п’ять вирішальних для німецького ринку праці перешкод:

— ейджизм: 50+ років;

— пастка статусу: refugee;

— сімейна ситуація: мама-одиначка;

— «вбивчий аргумент»: відсутність німецького досвіду роботи;

— і п’ятий, незримий, але вічно присутній фактор: вердикт, що рівня B2 «цілком достатньо», хоча для фахівця з комунікацій це — професійна ізоляція.

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«Лізти у вікна» теж не мало сенсу — я ходила на ярмарки вакансій, презентувала себе рекрутерам, але бачила лише їхні політкоректні обличчя, які шукали «стандартних» кандидатів, а не складні українські кейси.

Залишилося «дертися через димар». Так я стала Сантою навпаки: Сантою, що пробирається крізь комин, щоб видерти собі свій «подарунок» — моє право на інтелектуальну працю в країні, яка вперто не бачить у мені професіонала і вперто мені у цьому відмовляє.

Я почала робити те, що вмію найкраще — розповідати історії. До цього я була лише текстом, який зчитує алгоритм рекрутера. Тепер я стала голосом, який цього разу розповідав не про успішні кейси донорів, а свою особисту історію боротьби за професійну гідність. Я розповідала її всюди: батькам однокласників сина у школі та коло хокейного поля, колегам у волонтерських організаціях, випадковим знайомим під час круглих столів та дискусій, на які вперто ходила.

Я перестала чекати, поки мене помітять, і почала транслювати свою вартість. Я доводила, що жінка 50+, яка вивезла дитину з війни, почала життя з нуля, але зберегла професійний драйв — це найцінніший актив для будь-якої компанії.

Перемога над алгоритмом

Саме так спрацював німецький Vitamin B (Bekannte, знайомства) — через довіру. Коли HR-алгоритм компаній казав «ні», жива людина сказала «так». Хтось почув мою історію на хокеї, хтось згадав про мене під час дискусії за круглим столом. Ланцюжок людяності виявився міцнішим за ланцюжок бюрократії та алгоритмів. Сьогодні я йду в офіс, де мій досвід — це не «проблема віку», а знак якості. Я видерла свій шанс на справжнє професійне майбутнє, пролізши там, де ніхто не чекав.

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Мій меседж для українців за кордоном, а особливо у Німеччині: забийте на алгоритми, не вірте, коли кажуть, що ви — тягар. Не погоджуйтеся на лоток із морозивом, якщо ваш мозок здатний будувати стратегії. Якщо двері залишаються зачиненими, ідіть до людей і розказуйте свої історії. Наша впертість і незламність — це єдиний ключ, який підходить до будь-якого замка.

P. S. За чверть восьма. Час іти. У нас обох сьогодні важливий день.