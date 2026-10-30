Мудрість неаполітанців. Чого нам варто в них повчитися

Є старий жарт, що в будь-якому місті світу можна знайти неаполітанця. Чому?

Наприкінці XIX — на початку XX ст. Італія пережила одну з найбільших хвиль еміграції у своїй історії. Особливо масово люди виїжджали з Півдня: через бідність, нестачу роботи, слабкі економічні перспективи. Неаполітанці їхали до США, Аргентини, Бразилії, Франції, Німеччини. У 1900−1914 роках Італію загалом залишали понад 600 тисяч людей щороку.

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Вони їхали не тому, що переставали любити Неаполь. І не тому, що життя десь далеко неодмінно було легким і прекрасним.

А тому, що іноді залишити дім — це спосіб вижити. Обрана стратегія життя. Спосіб лишитися живим та зберегти тих, кого любиш. Часто думаю про це останнім часом.

Вони їхали не тому, що переставали любити Неаполь

Адже мільйони українців сьогодні теж живуть не там, де думали жити ще кілька років тому. Вони вчать чужі мови, працюють у нових країнах, водять дітей до інших шкіл, звикають до нових правил, нових міст, нового побуту. І водночас майже щодня повертаються додому — через телефон. Вдома залишились батьки, друзі, нерухомість, бізнес, соціальне коло, все своє.

Майже рік я в Іспанії. То й що? Це не змінило те, що значуща частина мого життя — в Україні: батьки, кохані, друзі, діти, клієнти, дім і ще купа всього.

Завдяки нехитрим прийомам пропаганда зробила із драми війни ворожнечу і поляризувала те, що не має морального забарвлення чи оцінного виміру: залишився — герой та молодець. Виїхав — поясни, чому? І навіть якщо причини поважні, все одно виїхавши ти лишаєшся ніби трошки другосортним українцем.

Так чого ж варто повчитися у неаполітанців?

Мудрість неаполітанців

Бути українцем не вдома — це дивний стан. Фізично ти тут, де за вікном море і вічнозелені дерева. Подумки — там, де полюють на життя твоїх людей.

Еміграція не зробила неаполітанців менш неаполітанцями. Навпаки: їхня культура, мова, музика, кухня, памʼять про дім розійшлися разом із ними по світу. До речі, саме завдяки цьому, піца є найбільш тиражованою стравою світу.

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Емігрантські громади зберігали і загальноіталійську, і регіональну ідентичність поколіннями. Можливо, колись так само говоритимуть і про нас. Про українців, яких війна розкидала по світу, але які не перестали бути частиною України.

Проста істина неаполітанця: де б людина не жила — у неї всього одне життя. Саме до нього варто докладати зусиль. У свою справу. Творчість. Любов. Красу. Єднання. Співчуття. Точно не до сварки, хто більший неаполітанець.

Текст публікується з дозволу авторки

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