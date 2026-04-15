Це не норма. П’ять найпоширеніших причин сварок у стосунках і як їх уникнути

Ви повертаєтеся додому з роботи після важкого дня вже роздратовані, і щоб остаточно вивести вас із себе, достатньо дрібниці — саркастичного коментаря або дитячих іграшок, розкиданих по підлозі вітальні. За лічені наносекунди між вами з партнером спалахує сварка: ви огризаєтеся, звинувачуєте одне одного й згадуєте всі «ти завжди» і «ти ніколи». Щойно емоції вщухають, ви розумієте, що це був просто фатальний збіг несприятливих обставин. Ви швидко миритеся та пробачаєте одне одному.

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Але для деяких пар такі ситуації — не виняток, а норма. Вони кажуть щось на кшталт: «Звичайно, ми багато сваримося, — як і будь-яка інша пара». Половину довгих вихідних вони витрачають на словесні баталії, а кілька днів після цього зберігають повну емоційну холодність. Якщо ми зустрічаємося з ними в моєму кабінеті, я відповідаю їм: «Ні, це не нормальне явище. Не обов’язково перетворювати стосунки на воєнний конфлікт».

П’ять поширених причин сварок

Суперечки не є проблемою самі як такі — це радше побічні продукти інших нерозв’язаних проблем у стосунках. Ось, із мого досвіду, п’ять найпоширеніших причин: