Спосіб самоствердження й не тільки. Чому пари сваряться через гроші

Наші переконання про гроші впливають на значення, яке ми надаємо вчинкам, уявлення про справедливість і готовність говорити правду

Символи, створені для спрощення обміну товарами перетворилися на спосіб самоствердження, покарання, винагороди, заспокоєння та прояву ще безлічі всього.

У фінансові стосунки ми приносимо не лише доходи й витрати. Гроші — це психологія. Тому та сама покупка для одного означає «ми можемо порадіти життю», а для іншого — «наше майбутнє під загрозою».

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З дитинства ми сформували наші внутрішні правила про гроші та наші когнітивні упередження.

Уявіть, яка кількість потенційних конфліктів «зашита» в грошах, ще до того, як ми зустріли «єдиного і неповторного»:

— ми знаємо «як правильно» розпоряджатися грошима — це наша прошивка на рівні несвідомого;

Гроші — це психологія

— ми маємо специфічні способи, якими вибірково помічаємо й тлумачимо фінансову поведінку, зокрема поведінку партнера;

— ми маємо купу внутрішніх конфліктів про гроші: «хочеться, але шкода грошей», «чи маю я право на таке», «всім погано, а я кофтинку хочу», «ми ж сімʼя, а я хочу власні гроші» і далі по списку.

Найсильніше наші переконання про гроші впливають на три речі: значення, яке ми надаємо вчинкам, уявлення про справедливість і… готовність говорити правду.

1. Значення, яке ми надаємо вчинкам

«Він не погодився на відпустку» може перетворитися на «я йому байдужа; він мене не любить; не розуміє; не хоче». Для нього ж це може значити, наприклад, втратити фінансову подушку. І це не про любов, а про страх. Зовсім інше значення вчинку. Коли ми сперечаємося вже з приписаним мотивом, звісна річ, конфлікт загострюється.

2. Уявлення про справедливість

Одному справедливо ділити витрати навпіл, іншому — пропорційно доходам. Дослідження доводять, що є три принципи, які пара намагається поєднати у поводженні з грошима: спільність, особисту автономію та рівність. Єдиного очевидного для всіх правила немає — і тут також починається…

Спільність: «Ми — сімʼя». Наші гроші допомагають будувати спільне життя, оплачувати житло, виховувати дітей, планувати майбутнє. Звідси очікування: «Важливі фінансові рішення ми ухвалюємо разом».

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Особиста автономія: «Я маю власний простір». Навіть у парі людина хоче мати гроші, які може витратити на себе без дозволу й пояснень: на хобі, подарунки, зустрічі з друзями.

Рівність: «Мій голос важить стільки ж, скільки твій». Менший дохід не повинен автоматично означати менше право вирішувати. Водночас рівність не обовʼязково означає однакові суми внесків: якщо доходи різні, оплата всього навпіл може створювати дуже різне навантаження.

Напруження виникає, коли кожен захищає свій принцип, вважаючи його очевидним: «Навіщо тобі окремий рахунок? Ми ж сімʼя!» — захист спільності. «Чому я маю погоджувати кожну покупку?» — захист автономії. «Чому ти вирішуєш усе лише тому, що більше заробляєш?» — захист рівності.

3. А що про готовність говорити правду?

Очікування осуду може підштовхувати до приховування покупок чи боргів. Є навіть термін «фінансова невірність» — фінансова поведінка, яку людина навмисно приховує, бо очікує, що партнер це не схвалить.

Звісно, фінансову напругу не можна пояснити лише настановами — брак коштів теж її викликає.

І що ж робити? Розмовляти.

Для розмови в парі про гроші корисно взяти одну конкретну суперечку й відповісти по черзі:

— Що саме сталося?

— Що ця ситуація для мене означає: небезпеку, несправедливість, залежність, відсутність турботи?

— Яке своє правило про гроші я вважаю самоочевидним?

— Про яку конкретну домовленість я хочу попросити?

Правова інформація. Ця стаття має винятково інформаційний характер і не замінює професійної психологічної консультації. NV не несе відповідальності за жодні рішення, ухвалені читачем на основі матеріалів сайту.

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Текст публікується з дозволу авторки

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