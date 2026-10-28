Встигніть до кінця сезону. Що приготувати зі сливами

Поки ще можна знайти соковиті плоди з легкою кислинкою, раджу спробувати кілька нових поєднань

Осінь має своїх фаворитів, і для мене сливи — одні з них. Поки ще можна знайти соковиті плоди з легкою кислинкою, раджу скористатися нагодою й спробувати кілька нових поєднань. Запекти із сиром, додати до теплого тосту чи приготувати десерт із горіховою карамеллю — сливи варті окремих кулінарних планів. Зібрала п’ять рецептів, заради яких захочеться ще раз зазирнути на ринок до завершення сезону цих фруктів.

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Запечені сливи із сиром

Коли хочеться приготувати ефектну закуску без зайвих зусиль, раджу запекти сливи із сиром. У духовці вони стають м’якими й соковитими, а виразний солонуватий сир вдало доповнює їхню солодкість. Залишається додати ароматні трави й трохи бальзамічного крему. Подавайте теплими, з хлібом, яким зручно збирати сік із дна форми.

Інгредієнти

Великі щільні сливи — 8 шт.

Сир із блакитною пліснявою — 100−120 г

Оливкова олія — 1 ст. л.

Чебрець — 3−4 гілочки

Розмарин — 1 невелика гілочка, за бажанням

Бальзамічний соус або мед — для подачі

Приготування

Розігріваємо духовку до 180 °C. Форму для запікання злегка змащуємо частиною оливкової олії.

Сливи миємо, обсушуємо й надрізаємо вздовж, не розділяючи повністю. Обережно видаляємо кісточки.

Усередину кожної сливи вкладаємо шматочок сиру. Викладаємо у форму, додаємо листочки чебрецю та трохи подрібненого розмарину.

Збризкуємо рештою олії й запікаємо приблизно 15 хвилин. Сир має розплавитися, а сливи — розм’якшитися, але зберегти форму.

Перед подачею поливаємо невеликою кількістю бальзамічного соусу або меду.

Тост зі сливами, фетою та чебрецем

Солодкі фрукти й солоний сир — поєднання, до якого я раджу придивитися, коли звичні сніданки набридають. Для цього тосту сливи недовго готуємо на вершковому маслі з чебрецем, щоб вони пустили сік, але не втратили форму. Викладаємо на хрусткий хліб, додаємо фету й чорний перець. Просто, швидко й набагато цікавіше за звичайний бутерброд.

Інгредієнти на 1 порцію

Хліб — 1 велика скибка

Сливи — 3 шт.

Фета — 20 г

Вершкове масло або гхі — 3−5 г

Чебрець — 1−2 гілочки

Мед — до смаку

Свіжомелений чорний перець — до смаку

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Приготування

Підсушуємо хліб у тостері або на сухій пательні до хрусткої скоринки.

Сливи миємо, видаляємо кісточки й нарізаємо четвертинками.

На пательні розігріваємо масло. Викладаємо сливи, додаємо листочки чебрецю та, якщо плоди кислі, трохи меду.

Готуємо 3−4 хвилини, обережно перемішуючи. Сливи мають стати м’якими, але не перетворитися на пюре.

Викладаємо сливи разом із соком на тост. Зверху мілко кришимо фету, додаємо свіжий чебрець і чорний перець. Подаємо одразу.

Сливовий пиріг із пісочного тіста

Восени особливо хочеться домашньої випічки — з ароматом вершкового масла та щедрою фруктовою начинкою. Для цього пирога поєдную хрустке пісочне тісто із соковитими сливами й додаю трохи чебрецю: він делікатно підкреслює їхній кисло-солодкий смак. Подавайте з кулькою ванільного морозива або ложкою густої сметани.

Інгредієнти на форму діаметром 22 см

Для пісочного тіста

Борошно — 250 г

Холодне вершкове масло — 125 г

Цукрова пудра — 70 г

Яйце — 1 шт.

Сіль — дрібка

Ванільний цукор — 10 г

Для начинки

Сливи — 600 г

Цукор — 70 г

Вершкове масло — 15 г

Чебрець — до смаку

Приготування

Холодне вершкове масло нарізаємо кубиками й перетираємо з борошном, цукровою пудрою, ванільним цукром і сіллю до дрібної крихти. Додаємо яйце та швидко замішуємо тісто, не вимішуючи довго. Формуємо диск, загортаємо в харчову плівку й кладемо в холодильник на 30−40 хвилин.

Сливи розрізаємо навпіл, видаляємо кісточки й нарізаємо часточками. Викладаємо на пательню, додаємо цукор, листочки чебрецю та вершкове масло. Обережно перемішуємо й прогріваємо 5−7 хвилин. Даємо начинці охолонути.

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Охолоджене тісто розкачуємо завтовшки 3−4 мм і викладаємо у форму, формуючи бортики. Наколюємо дно виделкою та ставимо в холодильник ще на 15 хвилин.

На основу викладаємо сливову начинку й рівномірно розподіляємо. Випікаємо за 180 °C до готовності та рум’яності тіста, починаючи перевіряти приблизно через 20 хвилин. Даємо пирогу охолонути у формі, щоб начинка стабілізувалася.

В’ялені сливи з часником і травами

Якщо любите в’ялені томати, спробуйте так само приготувати сливи. За кілька годин у духовці вони втрачають частину вологи, а їхній смак стає насиченішим. Часник, розмарин і шавлія перетворюють їх на пікантне доповнення до сиру, запеченого м’яса, салатів або брускет. Для в’ялення обирайте щільні плоди, у яких легко відділяється кісточка.

Інгредієнти

Сливи — 3 кг

Часник — 7 великих зубчиків

Свіжий розмарин — 20 г

Свіжа шавлія — 15 г

Оливкова олія — 60 мл

Сіль — 10 г

Чорний мелений перець — 2 г

Приготування

Сливи миємо, добре обсушуємо, розрізаємо навпіл і видаляємо кісточки.

Часник нарізаємо тонкими пластинками. Листочки розмарину та шавлії подрібнюємо.

Обережно змішуємо сливи з олією, часником, травами, сіллю та перцем.

Викладаємо на застелені пергаментом дека зрізом догори в один шар.

В’ялим за 90 °C у режимі конвекції приблизно 5−6 годин. Залежно від розміру та соковитості слив може знадобитися більше часу. Готові половинки мають зморщитися, залишаючись гнучкими, без великої кількості вільного соку.

Готові сливи охолоджуємо й перекладаємо в чисті контейнери. Зберігаємо в холодильнику та використовуємо протягом 4 днів, а для тривалішого зберігання заморожуємо порціями. Цей рецепт не призначений для зберігання за кімнатної температури.

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Салат із теплими сливами та томатами

Теплі сливи можуть змінити навіть найпростіший овочевий салат. Після короткого обсмажування вони стають ніжнішими й дають кисло-солодкий сік, який змішується із заправкою. Пропоную поєднати їх із томатами та руколою: її легка гірчинка добре доповнює стиглі фрукти. Узимку для такого салату можна використати заморожені половинки слив. Викладайте їх на пательню без попереднього розморожування.

Інгредієнти на 2 порції

Сливи — 6 шт.

Томати — 2 середні

Рукола або мікс салатного листя — 70 г

Оливкова олія — 2 ст. л.

Бальзамічний оцет — 1 ч. л., за бажанням

Сіль і чорний перець — до смаку

Приготування

Салатне листя миємо й добре обсушуємо. Томати нарізаємо часточками.

Сливи розрізаємо навпіл і видаляємо кісточки.

На пательні розігріваємо 1 ст. л. оливкової олії. Викладаємо сливи зрізом донизу й готуємо на середньому вогні 2−3 хвилини. Обережно перевертаємо та прогріваємо ще трохи, щоб плоди розм’якшилися, але зберегли форму.

На тарілку викладаємо зелень і томати, зверху — теплі сливи.

Сік із пательні змішуємо з рештою оливкової олії. Куштуємо й за бажанням додаємо бальзамічний оцет.

Поливаємо салат заправкою, солимо, перчимо та подаємо одразу.