Смак осені. Як приготувати гарбузові ньокі

Головне в цьому рецепті — не переборщити з борошном, інакше замість ніжних італійських галушок ви отримаєте маленькі камінці

Не знаю, як ви, а я обожнюю гарбуз. Солодкий, ароматний — він так і проситься в якусь добру страву!

Закладаюся, що при словосполученні «добра страва з гарбузом» у вас виникають асоціації з крем-супом, еге ж? Так, це, безумовно, смачно. Але сьогодні я пропоную вийти на новий рівень і приготувати гарбузові ньокі.

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Головне в цьому рецепті — не забити гарбуз борошном, бо тоді замість ніжних італійських галушок (ви ж знали, що ньокі — прямі родичі галушок?) ви отримаєте маленькі камінці. Тому під час приготування дотримуйтеся золотого правила 2:1, коли на 2 частини гарбуза беремо 1 частину борошна. Тобто борошна потрібно вдвічі менше. Звичайних ньокі з картоплі це теж стосується, до речі.

Інгредієнти:

Запечений гарбуз — 370 г

Борошно — 280 г

Яйце — 1 шт.

Вершкове масло — 60 г

Улюблені горішки — 20 г

Тертий пармезан — 1 ст. л.

Шавлія — кілька листочків

Сіль, перець — до смаку

Приготування:

Гарбуз почистити, порізати та запекти 20 хвилин за температури 180 °C. Потім зважити готовий гарбуз: борошна знадобиться рівно половина цієї ваги.

Розімʼяти гарбуз товкачкою, наче картопляне пюре. Додати яйце, перемішати рукою і всипати борошно. Замішувати до утворення однорідного тіста. Сформувати кулю, загорнути у плівку і покласти в холодильник на 30 хвилин.

Присипати стіл борошном. З половини охолодженого тіста сформувати «ковбаску» приблизно 30 см завдовжки і нарізати шматочками.

У каструлі закип’ятити воду, обережно занурити туди ньокі й перемішати їх, підіймаючи з дна каструлі. Залишити варитися, поки не спливуть.

На пательні розтопити вершкове масло, додати шавлію і подрібнені горішки. Додати на пательню трохи води й тертий пармезан, швидко перемішати, щоб утворився однорідний соус.

Коли ньокі піднімуться на поверхню, дістати їх шумівкою та перекласти на пательню з соусом. Протушкувати кілька хвилин, посолити й поперчити.