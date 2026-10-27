Смак осені. Як приготувати гарбузові ньокі
Гарбузові ньокі (ілюстративна фотографія) (Фото: milla74/Depositphotos)
Головне в цьому рецепті — не переборщити з борошном, інакше замість ніжних італійських галушок ви отримаєте маленькі камінці
Не знаю, як ви, а я обожнюю гарбуз. Солодкий, ароматний — він так і проситься в якусь добру страву!
Закладаюся, що при словосполученні «добра страва з гарбузом» у вас виникають асоціації з крем-супом, еге ж? Так, це, безумовно, смачно. Але сьогодні я пропоную вийти на новий рівень і приготувати гарбузові ньокі.
Головне в цьому рецепті — не забити гарбуз борошном, бо тоді замість ніжних італійських галушок (ви ж знали, що ньокі — прямі родичі галушок?) ви отримаєте маленькі камінці. Тому під час приготування дотримуйтеся золотого правила 2:1, коли на 2 частини гарбуза беремо 1 частину борошна. Тобто борошна потрібно вдвічі менше. Звичайних ньокі з картоплі це теж стосується, до речі.
Інгредієнти:
- Запечений гарбуз — 370 г
- Борошно — 280 г
- Яйце — 1 шт.
- Вершкове масло — 60 г
- Улюблені горішки — 20 г
- Тертий пармезан — 1 ст. л.
- Шавлія — кілька листочків
- Сіль, перець — до смаку
Приготування:
Гарбуз почистити, порізати та запекти 20 хвилин за температури 180 °C. Потім зважити готовий гарбуз: борошна знадобиться рівно половина цієї ваги.
Розімʼяти гарбуз товкачкою, наче картопляне пюре. Додати яйце, перемішати рукою і всипати борошно. Замішувати до утворення однорідного тіста. Сформувати кулю, загорнути у плівку і покласти в холодильник на 30 хвилин.
Присипати стіл борошном. З половини охолодженого тіста сформувати «ковбаску» приблизно 30 см завдовжки і нарізати шматочками.
У каструлі закип’ятити воду, обережно занурити туди ньокі й перемішати їх, підіймаючи з дна каструлі. Залишити варитися, поки не спливуть.
На пательні розтопити вершкове масло, додати шавлію і подрібнені горішки. Додати на пательню трохи води й тертий пармезан, швидко перемішати, щоб утворився однорідний соус.
Коли ньокі піднімуться на поверхню, дістати їх шумівкою та перекласти на пательню з соусом. Протушкувати кілька хвилин, посолити й поперчити.