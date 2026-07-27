Боїтеся бути щасливими? Чотири причини та чотири поради
Роберт Таіббі: «Перепрограмуйте свій мозок, змінивши внутрішній діалог» (Фото: Milkos/Depositphotos)
Деякі люди переконують себе, що радість може бути небезпечною
Ми знаємо, що неможливо просто взяти й змусити себе бути щасливими чи радісними. Ці почуття є побічним продуктом інших аспектів нашого життя — гарних стосунків, роботи, що приносить задоволення, можливості реалізовувати творчий потенціал і використовувати свої таланти. Проте деякі люди кажуть, що взагалі ніколи не відчувають щастя. Вони розуміють, що мали б інколи почуватися щасливими, — адже інші, безперечно, почуваються — але у них ці позитивні почуття ніколи не виникають.
Чотири причини ангедонії
Таким людям ставлять клінічний діагноз «ангедонія», тобто відсутність задоволення, проте назва не пояснює походження проблеми. Ось чотири найпоширеніші причини: