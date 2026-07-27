Боїтеся бути щасливими? Чотири причини та чотири поради

27 липня, 22:03
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Роберт Таіббі: «Перепрограмуйте свій мозок, змінивши внутрішній діалог» (Фото: Milkos/Depositphotos)

Роберт Таіббі: «Перепрограмуйте свій мозок, змінивши внутрішній діалог» (Фото: Milkos/Depositphotos)

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Роберт Таіббі
Психолог, коуч

Деякі люди переконують себе, що радість може бути небезпечною

Ми знаємо, що неможливо просто взяти й змусити себе бути щасливими чи радісними. Ці почуття є побічним продуктом інших аспектів нашого життя — гарних стосунків, роботи, що приносить задоволення, можливості реалізовувати творчий потенціал і використовувати свої таланти. Проте деякі люди кажуть, що взагалі ніколи не відчувають щастя. Вони розуміють, що мали б інколи почуватися щасливими, — адже інші, безперечно, почуваються — але у них ці позитивні почуття ніколи не виникають.

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Чотири причини ангедонії

Таким людям ставлять клінічний діагноз «ангедонія», тобто відсутність задоволення, проте назва не пояснює походження проблеми. Ось чотири найпоширеніші причини:

Теги:   Психологія Поради психолога Емоції

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