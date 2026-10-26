Це просто знахідка. Як спекти горіховий рулет
Горіховий рулет (ілюстративне фото) (Фото: igorr1/Depositphotos)
Готується дуже просто
Це смачніше ніж вафельний торт і горішки разом узяті. Горіховий, ніжний і дуже багато крему — все як я люблю. А готується дуже просто.
Інгредієнти:
- 5 яєць
- 125 г цукру
- 120 г борошна
- 15 г кукурудзяного крохмалю
- 75−100 г смажених волоських горіхів
- 1 банка вареного згущеного молока (470 г)
- 1 пачка масла (180 г)
- 75 г горіхів для прикрашання
Цілі яйця змішую з цукром і просто збиваю 7−10 хвилин у пишну стійку піну. Борошно змішую з крохмалем і подрібненими горіхами.
У яйця дуже обережно додаю борошно. Можна у два заходи. Перемішую недовго (15−20 секунд максимум) і одразу викладаю на підготовлене деко з пергаментом. Ставлю в розігріту до 180 градусів духовку на 12−14 хвилин.
Дістаю, викладаю практично одразу на рушник, знімаю пергамент, згортаю і так охолоджую.
Коли корж охолонув, розгортаю і додаю крем, але трішки залишаю аби ще зверху помазати. Згораю у пергаменті та залишаю охолоджуватися ще на пару годин. А потім зверху змащую кермом і прикрашаю дрібними горіхами. І це просто знахідка!
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