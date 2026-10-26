Це просто знахідка. Як спекти горіховий рулет

Це смачніше ніж вафельний торт і горішки разом узяті. Горіховий, ніжний і дуже багато крему — все як я люблю. А готується дуже просто.

Інгредієнти:

5 яєць

125 г цукру

120 г борошна

15 г кукурудзяного крохмалю

75−100 г смажених волоських горіхів

1 банка вареного згущеного молока (470 г)

1 пачка масла (180 г)

75 г горіхів для прикрашання

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Цілі яйця змішую з цукром і просто збиваю 7−10 хвилин у пишну стійку піну. Борошно змішую з крохмалем і подрібненими горіхами.

У яйця дуже обережно додаю борошно. Можна у два заходи. Перемішую недовго (15−20 секунд максимум) і одразу викладаю на підготовлене деко з пергаментом. Ставлю в розігріту до 180 градусів духовку на 12−14 хвилин.

Дістаю, викладаю практично одразу на рушник, знімаю пергамент, згортаю і так охолоджую.

Коли корж охолонув, розгортаю і додаю крем, але трішки залишаю аби ще зверху помазати. Згораю у пергаменті та залишаю охолоджуватися ще на пару годин. А потім зверху змащую кермом і прикрашаю дрібними горіхами. І це просто знахідка!

Текст публікується з дозволу автора

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