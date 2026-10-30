Пропоную зіграти в гру

Сьогодні багато людей відчувають, що просто не встигають за всім — занадто багато всього відбувається.

І здається, що темп усього, за чим ми мусимо встигати, лише прискорюється. Інформації стає дедалі більше і з’являється вона дедалі швидше.

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Технології лише підливають олії у вогонь: нескінченні стрічки новин лише множаться, а швидкі відповіді на повідомлення та листи призводять до того, що листувань стає забагато.

А що, якби ми просто відмовилися намагатися за всім цим встигнути?

Що, якби ми відкинули саму ідею, що нам потрібно встигати? Це нереалістично, і ми не будемо грати в цю гру.

Краще зіграємо в іншу: відчуємо радість від того, що дозволимо собі відстати!

Ця гра полягає в тому, щоб обрати дійсно важливі речі, а решті дозволити просто відсіятися. У тому, щоб усвідомити: не все має велике значення, не все можна встигнути і не на все треба відповідати.

Ця гра полягає у тому, щоб обрати повільніший «інформаційний метаболізм». Замість того щоб намагатися поглинати весь бурхливий потік, що суне на нас, можна сприймати цю інформацію потроху. А потім давати собі трохи часу на те, щоб перетравити її. Прочитайте за місяць одну книгу, обдумайте її, і нехай вона засвоїться на клітинному рівні. Вивчіть один інструмент або процес глибше — так, щоб він дійсно міг вас змінити.

Ця гра полягає у тому, щоб обрати невелику частину світу, про яку ви будете дбати, замість того щоб намагатися встигати за всім, що відбувається на планеті.

Йдеться про спрощення: вибрати те, що для вас по-справжньому цінне. А потім урочисто дозволити собі відставати у всьому іншому.

Дозвольте решті пропливати повз вас, ніби спостерігаєте за тим, як минає буря.

Головне, що тут треба робити — вчитися відпускати. Коли з’являється новий модний тренд, нагадайте собі, що вам не обов’язково йому слідувати. Коли всі навколо захоплюються новим інструментом штучного інтелекту чи криптовалютою, подумайте про те, що вам не обов’язково в це заглиблюватися. Коли виходить безліч чудових нових статей, скажіть собі, що вам не обов’язково їх читати.

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Суть гри полягає в тому, щоб відкрити для себе «радість від того, що ви свідомо щось пропускаєте» (Joy of Missing Out, JOMO). Це неймовірна розкіш — дозволити собі залишитися осторонь. Нехай цілі культурні явища проходять повз вас — а ви подаруйте собі той простір, який звільниться завдяки цьому у вашому житті.

Переклад NV

NV має ексклюзивне право на переклад та публікацію колонок Лео Бабаути. Републікацію повної версії тексту заборонено.

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