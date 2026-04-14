Вам здається, що вас не цінують? Ось у чому може бути причина

Якщо ви не наважитеся сказати, що вам потрібно, то, найімовірніше, цього не отримаєте

Одна моя знайома розійшлася з чоловіком після купи років спільного життя. І коли я спитала, що там сталося, вона відповіла: «Не відчуваю себе жінкою поряд. Він не дарує квіти, не цілує, коли повертається, він змінився».

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Звісно, змінився. Усі, чорт забирай, змінюються після 20 років спільного життя.

Я хотіла спитати її, чи вона колись казала йому, що для неї важливо? Чи вона казала йому, що хоче квіти, поцілунок і розмови ввечері за келихом? Чи вона колись взагалі говорила про те, що важливо їй? Що дарує їй відчуття жінки поряд з ним?

Інша моя знайома пішла з роботи, яку обожнювала. І коли я спитала, що там сталося, вона відповіла: «Вони не цінують мене. Вони не підвищують мені зарплату, не пропонують нові проєкти, не бачать мене на інших позиціях»

Звісно, не пропонують. Усі керівники, чорт забирай, сприймають мовчання як пасивність.

Лише ви знаєте, що вам потрібно

Я хотіла спитати її, чи вона колись казала, що хоче підвищення зарплати? Що готова до нових проєктів, нових ролей і викликів? Чи вона колись ініціювала розмову про те, що важливо їй? Що дає їй відчуття того, що вона цінна команді?

Річ у тому, що лише ви знаєте, що вам потрібно.

Лише ви вирішуєте, що визначає вашу цінність.

Лише ви розумієте, що запалює ваші очі та народжує хімію вдома й на роботі.

Якщо ви про це не наважитеся сказати ротом, який вам дав для цього Боженька, то, скоріше за все, воно не станеться. Скоріше за все, вам даватимуть не те, що треба, не тоді, коли треба, і не там, де треба. Або не ті, хто потрібний вам.

Якщо слова для вас — знак любові, скажіть: «Говори зі мною»

Якщо поцілунок для вас — знак близькості, скажіть: «Мені важливі твої поцілунки»

Якщо підвищення зарплати — визнання ваших заслуг, скажіть: «Я вважаю, що мій досвід коштує більше»

Якщо новий проєкт зупинить вас від змін, скажіть: «Я готова до більшого».

Чи може статися так, що нічого не станеться? Звісно.

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Але ви точно знатимете, що вам це не дали не тому, що ви на це не заслуговуєте, а тому, що вам час рухатися далі в пошуку тих, хто зможе дати.

Ваш чоловік, роботодавець, ваша подруга і ваша мама будуть знати, чого ви очікуєте. Бо ви про це сказали. Мʼяч на їхній половині поля. Отже, говоріть частіше.

Текст опубліковано з дозволу авторки

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