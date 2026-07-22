Смачно та корисно. Як приготувати яблучний вівсяник

У цій страві поєднуються бета-глюкан із вівсяних пластівців, пектин із яблук, повноцінний білок з яєць і корисні жири з волоських горіхів

Овес — це не лише вівсяна каша на сніданок. З нього можна приготувати смачний, поживний і збалансований вівсяник, який сподобається і дорослим, і дітям.

У цій страві поєднуються бета-глюкан із вівсяних пластівців, пектин із яблук, повноцінний білок з яєць і корисні жири з волоських горіхів.

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Інгредієнти (на 4 порції):

Вівсяні пластівці тривалого приготування — 100 г

Яблука (кисло-солодкі) — 2 шт.

Яйця — 2 шт.

Кефір 2,5% — 100 мл

Волоські горіхи — 30 г

Стевія — до смаку

Розпушувач — 1 ч. л.

Кориця — 1−2 ч. л.

Ванільний екстракт — 1 ч. л.

Дрібка солі

Приготування:

1. Розігрійте духовку до 180 °C. Форму для випікання застеліть пергаментом або злегка змастіть олією.

2. Одне яблуко натріть на великій тертці. Друге наріжте невеликими кубиками.

3. У мисці змішайте вівсяні пластівці, розпушувач, корицю та дрібку солі.

4. Окремо збийте яйця. Додайте кефір, ванільний екстракт, стевію та натерте яблуко. Перемішайте.

5. З'єднайте сухі та рідкі інгредієнти. Залиште суміш на 10 хвилин, щоб пластівці трохи ввібрали рідину.

6. Половину яблучних кубиків викладіть на дно форми. Зверху рівномірно розподіліть вівсяну масу.

7. Викладіть решту яблук і посипте подрібненими волоськими горіхами.

8. Випікайте 35−40 хвилин до золотистої скоринки. Перед нарізанням залиште вівсяник у формі на 10−15 хвилин.

Смакує охолодженим. Подавайте з порцією ягід, грецьким йогуртом або кисломолочним сиром.

Текст публікується з дозволу авторки

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