З сиром і курячим філе. Як приготувати рулет із кабачків

23 липня, 23:03
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Рулет із кабачків (ілюстративне фото) (Фото: cjaman/Depositphotos)

Рулет із кабачків (ілюстративне фото) (Фото: cjaman/Depositphotos)

Ектор Хіменес-Браво
Шеф-кухар, суддя шоу МастерШеф на каналі СТБ

Спробуйте цю апетитну страву, поки триває сезон 

Нарешті сезон кабачків! Показую, як приготувати такий кабачковий рулет, що пальчики оближете.

Інгредієнти:

  • Кабачок — 1−2 штуки
  • Твердий сир — 170 г
  • Куряче філе — 300 г
  • Крем-сир — 150 г
  • Кріп — 50 г
  • Цибуля червона — 1 штука
  • Помідор — 1 штука
  • Сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

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1. Наріжте кабачки кільцями. Застеліть деко пергаментним папером, Викладіть на папір шар тертого сиру, зверху викладіть кабачки та присипте ще одним шаром сиру. Відправте в духову шафу і випікайте 20 хвилин при 180 градусах.

2. Змішайте крем-сир і кріп. Додайте до суміші сіль та перець.

3. Обсмажте куряче філе з додаванням солі та перцю до готовності. Наріжте на тонкі шматки.

4. Готові кабачки змастіть соусом з крем-сиру та кропу. Зверху викладіть тонко нарізані цибулю, помідори та курку. Обережно згорніть рулетом і наріжте порційними шматочками.

Текст опубліковано з дозволу автора

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Теги:   Рецепти Їжа кабачки

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