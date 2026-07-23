З сиром і курячим філе. Як приготувати рулет із кабачків

Спробуйте цю апетитну страву, поки триває сезон

Нарешті сезон кабачків! Показую, як приготувати такий кабачковий рулет, що пальчики оближете.

Інгредієнти:

Кабачок — 1−2 штуки

Твердий сир — 170 г

Куряче філе — 300 г

Крем-сир — 150 г

Кріп — 50 г

Цибуля червона — 1 штука

Помідор — 1 штука

Сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

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1. Наріжте кабачки кільцями. Застеліть деко пергаментним папером, Викладіть на папір шар тертого сиру, зверху викладіть кабачки та присипте ще одним шаром сиру. Відправте в духову шафу і випікайте 20 хвилин при 180 градусах.

2. Змішайте крем-сир і кріп. Додайте до суміші сіль та перець.

3. Обсмажте куряче філе з додаванням солі та перцю до готовності. Наріжте на тонкі шматки.

4. Готові кабачки змастіть соусом з крем-сиру та кропу. Зверху викладіть тонко нарізані цибулю, помідори та курку. Обережно згорніть рулетом і наріжте порційними шматочками.

Текст опубліковано з дозволу автора

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