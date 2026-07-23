З сиром і курячим філе. Як приготувати рулет із кабачків
Рулет із кабачків (ілюстративне фото) (Фото: cjaman/Depositphotos)
Спробуйте цю апетитну страву, поки триває сезон
Нарешті сезон кабачків! Показую, як приготувати такий кабачковий рулет, що пальчики оближете.
Інгредієнти:
- Кабачок — 1−2 штуки
- Твердий сир — 170 г
- Куряче філе — 300 г
- Крем-сир — 150 г
- Кріп — 50 г
- Цибуля червона — 1 штука
- Помідор — 1 штука
- Сіль та перець до смаку
Спосіб приготування:
1. Наріжте кабачки кільцями. Застеліть деко пергаментним папером, Викладіть на папір шар тертого сиру, зверху викладіть кабачки та присипте ще одним шаром сиру. Відправте в духову шафу і випікайте 20 хвилин при 180 градусах.
2. Змішайте крем-сир і кріп. Додайте до суміші сіль та перець.
3. Обсмажте куряче філе з додаванням солі та перцю до готовності. Наріжте на тонкі шматки.
4. Готові кабачки змастіть соусом з крем-сиру та кропу. Зверху викладіть тонко нарізані цибулю, помідори та курку. Обережно згорніть рулетом і наріжте порційними шматочками.
Текст опубліковано з дозволу автора