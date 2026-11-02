З карамельною скоринкою. Як приготувати крем-брюле з гарбуза та пшона

У цій страві поєднуються українська та французька кухні

Сьогодні готуємо крем-брюле з гарбуза та пшона — гарбузову кашу, яку ви ще не їли.

Інгредієнти:

25 г пшона + 50 мл води

200 г молока

200 г гарбузового пюре (обирайте солодкі мускатні сорти, наприклад Баттернат)

50 г цукру

10 г ванільного цукру

2 жовтки

5 г желатину + 30 г води

2 ст. л. тростинного цукру для скоринки

Реклама

Як готувати:

1. Очищений і нарізаний гарбуз запечіть до м’якості — приблизно 40−50 хвилин. Перебийте, перетріть через сито й відважте 200 г пюре.

2. Пшоно промийте та зваріть у 50 мл води. Желатин замочіть у 30 г води на 20 хвилин.

3. Жовтки змішайте зі звичайним і ванільним цукром. Молоко нагрійте до 80 °C, зніміть із вогню. Додайте жовткову суміш, пюре, пшоно та желатин. Перемішайте до повного розчинення желатину.

4. Розлийте у формочки, охолодіть і поставте в холодильник на 3−4 години.

5. Перед подачею посипте тростинним цукром і карамелізуйте пальником до утворення хрусткої скоринки.

І спробуйте тепер сказати, що не любите гарбуз.

Більше рецептів на klopotenko.com

Текст публікується з дозволу автора

Оригінал