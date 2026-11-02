З карамельною скоринкою. Як приготувати крем-брюле з гарбуза та пшона
Крем-брюле (ілюстративне фото) (Фото: white78/Depositphotos)
У цій страві поєднуються українська та французька кухні
Сьогодні готуємо крем-брюле з гарбуза та пшона — гарбузову кашу, яку ви ще не їли.
Інгредієнти:
- 25 г пшона + 50 мл води
- 200 г молока
- 200 г гарбузового пюре (обирайте солодкі мускатні сорти, наприклад Баттернат)
- 50 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 2 жовтки
- 5 г желатину + 30 г води
- 2 ст. л. тростинного цукру для скоринки
Як готувати:
1. Очищений і нарізаний гарбуз запечіть до м’якості — приблизно 40−50 хвилин. Перебийте, перетріть через сито й відважте 200 г пюре.
2. Пшоно промийте та зваріть у 50 мл води. Желатин замочіть у 30 г води на 20 хвилин.
3. Жовтки змішайте зі звичайним і ванільним цукром. Молоко нагрійте до 80 °C, зніміть із вогню. Додайте жовткову суміш, пюре, пшоно та желатин. Перемішайте до повного розчинення желатину.
4. Розлийте у формочки, охолодіть і поставте в холодильник на 3−4 години.
5. Перед подачею посипте тростинним цукром і карамелізуйте пальником до утворення хрусткої скоринки.
І спробуйте тепер сказати, що не любите гарбуз.
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