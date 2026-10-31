Не привід залишатися голодними. Чотири страви, для приготування яких не потрібні ні газ, ні електрика

Що приготувати без плити на вечерю, щоб було ситно?

Відключення світла вже стали частиною нашого життя. Тож вдома ми можемо залишитися без електроенергії будь-якої миті. Але це не привід залишатися голодними чи відмовляти собі в смачній їжі. Я зібрав для вас рецепти, для приготування яких не потрібні ні газ, ні електрика. Зберігайте собі — щоб раптові відключення не застали зненацька. І нехай вечері при свічках будуть у вас лише романтичними, а не вимушеними.

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Салат з кускусом і авокадо

Кускус — одна з моїх улюблених круп, особливо коли немає світла. Його не потрібно варити, достатньо залити гарячою водою. Або ж холодною — тоді просто дайте йому трохи більше часу, щоб набухнути. І все — основа для страви готова. У поєднанні з авокадо та томатами чері кускус розкривається на повну. Виходить легкий, поживний і дуже збалансований салат до вечері.

Інгредієнти:

150 г кускусу

1 авокадо

150 г помідорів чері

3 гілочки м’яти

2 ст. л. оливкової олії

сіль і перець до смаку

Покроковий рецепт

Кускус запарте в глибокій мисці окропом з розрахунку 1:1. Накрийте кришкою і залиште на 3−4 хвилини. Додайте сіль, перець, оливкову олію та добре перемішайте.

Авокадо розріжте на дві частини, видаліть кісточку й очистьте від шкірки. Поріжте невеликими шматочками. Беріть тільки стиглий авокадо, він повинен бути досить м’яким.

Томати чері помийте і просто роздушіть руками, щоб вони луснули та пустили сік. Змішайте в салатнику всі інгредієнти й додайте листочки м’яти.

Сендвіч з шинкою, сиром та буряком

Поживний, корисний та смачний сендвіч. У магазинах продається вже готовий буряк, тож нічого варити не потрібно. У рецепті я сендвіч обсмажую, але це не обов’язково. А от що обов’язково, то це підібрати правильний хліб: замість білого батона краще все пошукати житній, гречаний або цілозерновий.

Інгредієнти:

Для сендвіча:

1 середній буряк

4 шматочки житнього чи гречаного хліба

4 слайси свинячої грудинки

4 слайси сиру

1/3 ч. л. зерен кмину

1,5 ст. л. гірчиці в зернах

Маринад для буряку:

2 ст. л. винного або яблучного оцту ( 6%)

6%) 1 зубчик часнику

100 мл води

Сендвіч з шинкою, сиром та буряком / Фото: klopotenko.com

Покроковий рецепт

Зваріть чи запечіть один середній буряк (або візьміть вже відварений). Залиште повністю охолонути. Потім очистьте від шкірки, наріжте слайсами та перекладіть у миску для маринування. Додайте 2 ст. л. винного або яблучного оцту 6%, вичавіть зубчик часнику та влийте 100 мл води, щоб повністю покривала буряк. Якщо у вас великий буряк, долийте ще води. Маринуйте його 30−40 хвилин. Оцет можете взяти столовий, але зауважимо, що він 9%, тому зменште кількість до 1,5 ст. л.

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Візьміть 4 шматочки хліба, обсмажте на сухій пательні з обох сторін до золотавої скоринки.

Для одного сандвічу потрібно два шматочки хліба. Змастіть їх гірчицею та на кожен шматочок викладіть компоненти в такій послідовності: складений у два рази слайс сиру, 2−3 слайси буряка, а потім складену у два рази грудинку. Посипте її кмином — він надасть легкого аромату та смаку. Один великий бутерброд покладіть на інший. У вас має вийти сандвіч з великою начинкою всередині.

Рулет з лаваша з авокадо та сиром

Рулет з лаваша — справжня знахідка для вечері без світла. Ніжне авокадо, вершковий сир і тонкий лаваш поєднуються у просту, але дуже смачну закуску. Готується за лічені хвилини.

Інгредієнти:

2 лаваші

1 авокадо

1 томат

100 г сиру

2 ст. л. густого несолодкого йогурту

1 зубчик часнику

2−3 гілочки базиліку

сіль та перець до смаку

Рулет з лаваша з авокадо та сиром / Фото: klopotenko.com

Покроковий рецепт

Натріть на крупну тертку 100 г сиру та викладіть його в окрему миску. Додайте до сиру потертий на дрібну терку зубчик часнику, дрібно нашатковану зелень, сіль та перець собі до смаку. Перемішайте інгредієнти до однорідності.

Два лаваші змастіть густим білим йогуртом — знадобиться приблизно по 1 ст. л. на лаваш.

Овочі помийте, висушіть, з авокадо видаліть кісточку. Наріжте томат та авокадо тонкими скибками.

Присипте змащений йогуртом лаваш сиром, викладіть зверху скибки томату та авокадо. Обережно загорніть лаваш рулетом та подавайте.

Салат із квасолі

Що приготувати без плити на вечерю, щоб було ситно? Салат з квасолі — чудовий варіант. Квасоля добре насичує, а овочі та заправка роблять страву легкою та збалансованою. Просто поєднати продукти, перемішати — і вечеря готова.

Інгредієнти:

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1 огірок

1 солодкий перець

1 банка консервованої квасолі

1 пучок петрушки

2 ст. л. оливкової олії

дрібка орегано

сіль до смаку

Салат із квасолі / Фото: klopotenko.com

Покроковий рецепт

Поріжте середнім кубиком 1 огірок та 1 солодкий перець.

Відкрийте банку консервованої квасолі та злийте з неї рідину. Додайте квасолю у миску, змішавши з нарізаними овочами.

Подрібніть пучок петрушки, додайте до салату.

Заправте салат 2 ст. л. оливкової олії, додайте дрібку орегано та посоліть до смаку.