Екстравагантний і глибокий. Чому я раджу подивитися фільм Мене звати Аґнета

Повернення до себе часто виглядає як низка незручних, смішних і живих кроків

Я розтягнула перегляд на три вечори, але це кіно можна і варто дивитися за раз. Отже, Мене звати Аґнета, 2026, виробництва Швеції. Заявлений на платформах як драма.

Знаєте, це один з тих фільмів, які можна смакувати. Однак за умови, якщо ми любимо рефлексивне чуттєве кіно. Його, здається, можна відчути тактильно. І цей фільм з тих, що не лише відволікають, але і оживляють. Він досить екстравагантний, специфічний, чуттєвий, повторюся, він глибокий, сумний і одночасно не обтяжений тим.

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Автори примудрилися так вплести в нього іронію і тонкий і одночасно простий гумор, що робить кіно легким, попри непрості історії різних людей, які воно нам несе.

Про сюжет: Аґнета живе стабільне розплановане правильне життя, в неї є все, будинок, робота, сімʼя. Щоправда, діти виросли і пішли в своє життя. Чоловік захоплений своїми справами. Робота її ніколи не радувала. В якийсь момент вона розуміє, що стає тлом у власному житті, що вона присутня, але невидима. Однак в неї було дещо, що надихало її роками.

Тепер по моїй частині:

— про кризу середнього віку, з акцентом на кризу у жінок. Про пошуки себе, про запитання «хто я?», «яка я?», «якими сенсами тепер жити?»

— про синдром пустого гнізда, з усіма пов’язаними з цим роздумами, досвідами, пошуками себе. І ні, там не нудно подано, скоріше екстравагантно, смачно, чуттєво, смішно, незручно, дивно.

— про любов до себе, про любов до свого тіла, якої ніколи не було. Тут весь фільм про цей шлях, з прикладами діалогів, спроб, незручних, смішних життєвих моментів.

— про дозвіл собі вибирати себе, свої потреби, своє тіло, свої мрії, свої рішення, нові досвіди. Подано своєрідно, екстравагантно місцями, але життєво, ніби суцільна внутрішня рефлексія без слів, через досвід, через взаємодію з собою і з людьми.

— також гарно показали кілька типів характеру, і зокрема гра головної героїні в цьому контексті неперевершена.

Деякі сцени можна використовувати як техніки на шляху пошуку любові до свого тіла.

Виконавиця головної ролі, Єва Меландер відома за роллю у фільмі На межі світів (2018), номінованому на Оскар за грим і зачіски. Актриса з потужним театральним минулим — після закінчення театральної школи Мальме грала в Королівському драматичному театрі Швеції. У своїй фільмографії вона вміло перевтілювалась і в героїню з нордичної міфології, і в просту невидиму жінку, що присвятила себе всю сімʼї, і ролі її перегукуються оповідями про пошуки себе, про шлях знайомства з собою живою.

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Якби я описувала це кіно одним реченням, я б сказала так: повернення до себе часто не виглядає красивим просвітленням в чистій охайній кімнаті — воно дається в ході низки незручних, смішних і живих кроків, на які людина іде, десь із відчаю, десь з цікавості, повертаючи собі поступово жагу до життя.

Приємного перегляду тим, хто любить таке кіно.

Текст опубліковано з дозволу авторки

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