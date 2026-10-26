Про ПТСР, довіру і про те, як бути хорошою людиною. П’ять книжок, які мені сподобалися

Одна з цих книг змусила замислитися, кому та чому ми взагалі віримо

Я читаю багато і різне, тому вирішив поділитися з вами добіркою книжок, які сподобались мені за останній час.

Бойня номер п’ять, або Хрестовий похід дітей, Курт Воннеґут

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Як на мене, це найкраща книга про ПТСР, що не є науковою літературою. Воннеґут сам пережив бомбардування Дрездена, і його герой буквально «випадає з часу»: посеред звичайного дня знову опиняється на війні. Так працюють флешбеки.

How to Be Perfect, Майкл Шур

Про те, як бути хорошою людиною. Шур — автор серіалу The Good Place, і тут він пояснює Арістотеля, Канта та утилітаризм на побутових дилемах: чи треба повертати візок у супермаркеті, якщо ніхто не бачить? Його головна думка мені дуже близька: ідеальними ми не будемо, і це нормально. Важливо продовжувати старатися і помилятися трошки краще.

Trust, Ернан Діаз

Чудова книга про довіру. Історію нью-йоркського фінансиста 1920-х розповідають чотири рази різними голосами, і кожна нова версія змушує сумніватися в попередній. У 2023 році книга отримала Пулітцерівську премію. А в кінці ловиш себе на питанні: кому та чому ми взагалі віримо?

Помаранчева дівчинка, Юстейн Ґордер

Я дуже плакав від цієї книги, вона чудова. П’ятнадцятирічний Георг знаходить лист від тата, який помер, коли хлопчик був зовсім малим. Тато розповідає йому історію свого кохання до таємничої дівчини з апельсинами, а наприкінці ставить питання: чи погодився б ти прийти в цей світ, якби знав, що доведеться з ним прощатися?

Maybe You Should Talk to Someone, Лорі Ґотліб

Це художка про психотерапевтку, там є чудові цитати та метафори, які мені дуже сподобались. Після раптового розриву Лорі сама йде на терапію до колеги, тож ми бачимо кабінет з обох боків: її клієнтів і її саму в кріслі навпроти терапевта.

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