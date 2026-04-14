Прожектор уваги. Чому ми не завжди бачимо речі, які лежать на видноті

Мішель Спір: «Психологи часто описують увагу як своєрідний прожектор, що сканує простір перед нами» (Фото: AllaSerebrina/Depositphotos)

Пошук чогось тільки на перший погляд здається простим завданням

Багатьом родинам знайома така ситуація: одна людина наполягає, що якийсь предмет просто зник — його неможливо знайти, попри те, що вона називає ретельним і дуже уважним пошуком. Інша людина підходить і, ледь кинувши погляд на те саме місце, майже одразу вказує на потрібну річ: «Вона просто у тебе під носом!»

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Ця прикра (для обох сторін) ситуація відображає те, як насправді працює мозок.