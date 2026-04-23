Сенсаційне відкриття. Як шлюб впливає на здоров’я

23 квітня, 18:43
NV Преміум
Джастін Стеббінг: «Шлюб може мати важливий побічний ефект» (Фото: imoniuk/Depositphotos)

Джастін Стеббінг: «Шлюб може мати важливий побічний ефект» (Фото: imoniuk/Depositphotos)

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Джастін Стеббінг
Вчений-біомедик, професор Anglia Ruskin University

Учені виявили зв’язок між сімейним статусом і ризиком розвитку онкологічних захворювань

Виявляється, шлюб може мати побічний ефект, про який ніхто не згадує у шлюбних обітницях: судячи з усього, в одружених людей ризик захворіти на рак нижчий, ніж у тих, хто ніколи не пов’язував себе подружніми узами.

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Цей сенсаційний результат нового масштабного дослідження порушує цікаве питання про те, що насправді дає нам змогу зберігати здоров’я протягом життя. Якщо шлюб, згідно з науковими даними, є «захисним фактором», то що саме забезпечує такий ефект: кохання, клаптик паперу чи щось набагато вагоміше, але менш очевидне?

Теги:   Здоров'я Шлюб Дослідження

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Depositphotos
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