Сенсаційне відкриття. Як шлюб впливає на здоров’я

Виявляється, шлюб може мати побічний ефект, про який ніхто не згадує у шлюбних обітницях: судячи з усього, в одружених людей ризик захворіти на рак нижчий, ніж у тих, хто ніколи не пов’язував себе подружніми узами.

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