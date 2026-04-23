Сенсаційне відкриття. Як шлюб впливає на здоров’я
Джастін Стеббінг: «Шлюб може мати важливий побічний ефект» (Фото: imoniuk/Depositphotos)
Учені виявили зв’язок між сімейним статусом і ризиком розвитку онкологічних захворювань
Виявляється, шлюб може мати побічний ефект, про який ніхто не згадує у шлюбних обітницях: судячи з усього, в одружених людей ризик захворіти на рак нижчий, ніж у тих, хто ніколи не пов’язував себе подружніми узами.
Цей сенсаційний результат нового масштабного дослідження порушує цікаве питання про те, що насправді дає нам змогу зберігати здоров’я протягом життя. Якщо шлюб, згідно з науковими даними, є «захисним фактором», то що саме забезпечує такий ефект: кохання, клаптик паперу чи щось набагато вагоміше, але менш очевидне?