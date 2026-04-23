Солодощі для дорослих. Як приготувати печиво з ромом

Таке печиво традиційно розмочували в келиху з вином, але з кавою або чаєм теж буде смачно

Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом печива з острова Бурано — це той самий острів поруч із Венецією, де знаходяться інстаграмні різнокольорові будиночки. Бурано — суворий острів, там живуть здебільшого моряки. І десерти в них теж суворі — наприклад, із додаванням рому.

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Таке печиво моряки зазвичай розмочували в келихах з вином. І не тому, що так смачніше (хоча й тому теж). А тому, що це печиво входило до раціонів так званих «сухпайків» і не завжди було свіжим, бо зберігалося на складах тривалий час, перетворюючись на твердезний сухар.

Але я пропоную так довго не чекати і з'їсти печиво відразу після приготування. З чаєм, кавою або з вином — як вам заманеться.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 1 кг

Цукор — 600 г

Вершкове масло — 300 г

Яйця — 4 шт.

Жовтки — 8 шт.

Ванілін — 2 г

Ром — 60 мл

Приготування:

1. Розбийте в миску 12 яєць: чотири яйця додайте повністю, а від восьми візьміть лише жовтки. Збийте вінчиком або виделкою.

2. Додайте цукор, ванілін, борошно та масло. Перемішайте. Додайте ром і замісіть тісто. Дайте тісту відпочити 1 годину.

3. Сформуйте печиво — кругле, довгасте або у формі букви S — і викладіть його на деко.

4. Поставте в нагріту до 180 градусів духовку та випікайте близько 15−20 хвилин до красивого золотавого кольору.