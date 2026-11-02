П’ять законів влади у парі

Іноді «мені все підходить» означає «я не бачу іншого виходу»

У психології близьких стосунків владу розглядають як здатність впливати на партнера — і протистояти його впливу.

Чи можу я вплинути на рішення? Чи можу я не погодитися? Чи врахують мої потреби? В останньому пункті — найголовніше та найскладніше. Чому?

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Тому що часто ми самі не розуміємо свої потреби, не визнаємо свої потреби й не вміємо їх доносити до партнера. 3 очевидних причин: нас не вчили це робити. Часто навпаки — словами та поведінкою давали зрозуміти, що мати потреби соромно та некомфортно для інших.

Тому в парі складається такий баланс влади, який кожна зі сторін вміє свідомо та несвідомо підтримувати. І все ж. Які є «закони» влади в парі?

Закон №1. Вислухати не означає врахувати

Вплив на обговорення та вплив на остаточне рішення — абсолютно різні речі. Ваш голос має значення не лише тоді, коли він звучить, а й коли впливає.

Закон №2. Кому дорожче обійдеться «ні», тому важче його сказати

Якщо незгода загрожує втратою житла, грошей чи єдиної підтримки, наполягати на своєму складніше.

Теорія взаємозалежності повʼязує владу з балансом залежності між партнерами. Іноді «мені все підходить» означає «я не бачу іншого виходу».

Закон №3. Вести бюджет ще не означає мати владу

Ви оплачуєте рахунки, знаходите знижки та знаєте ціну кожного огірка. А хто вирішує, чи можете ви витратити гроші на себе?

Дослідження Воглер та колег розрізняють щоденне управління грошима та контроль над важливими витратами. Можна бути фінансовою директоркою побуту без права підпису.

Закон №4. Владу краще видно під час незгоди

Поки обоє хочуть одного, легко почуватися рівними. А якщо бажання різні? Хто визначає, що «логічно»? Чиї потреби можна відкласти? Хто знову має «бути мудрішим»?

Одна поступка не свідчить про безсилля. Постійна одностороння поступливість — привід придивитися.

Закон №5. Домовленість можна переглянути

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«Ми ж так вирішили десять років тому!» Відтоді могли змінитися доходи, здоров’я, країна, навантаження.

«Це досі підходить нам обом?» «Що ми можемо змінити?» Якщо правила не можна навіть обговорювати — щось не так із балансом влади.

Згадайте останні три важливих рішення у вашій парі. Хто запропонував? Чиї потреби врахували? Хто поступився? Чи була можливість відмовитися?

Не для пошуку винного. Нагадую: звички, травми та несвідомі патерни обох партнерів склали баланс влади в вашій парі.

Для розмови про те, як ви хочете вирішувати далі.

Текст публікується з дозволу авторки

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