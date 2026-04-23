Марія Єфросиніна: «Терапія — це робота на дуже інтимній території, з речами, які ми боїмося визнати» (Фото: photographee.eu/Depositphotos)

Ваша психіка має право на втому, особливо після чотирьох років повномасштабної війни

«Я в нормі». Ми навчилися вимовляти це на повному автопілоті, навіть коли всередині розвалюємося. Ми забули про нормальний сон і звикли, що серце вистрибує з грудей від кожного сповіщення. Але багатьох з нас досі кидає в піт від думки, що хтось дізнається: я ходжу до психолога. Бо визнати, що «мені погано» — це все ще автоматичне тавро: «У тебе що, зозулька поїхала?». Ми готові йти до повного самознищення, аби тільки ніхто не запідозрив у нас «слабкість».

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Сьогодні Всеукраїнський день психолога. І поки світ обговорює ментальне здоров’я як базу, ми в Україні досі живемо у викривленому дзеркалі стереотипів, де «триматися» — це чеснота, а «йти до фахівця» — сором.

Заручники власної «незламності»

Найважче сьогодні тим, хто став обличчям нашого спротиву. Я бачу це щодня: військові, волонтери, медики — люди, які за визначенням мають бути «сильними та незламними».

Ваша психіка — такий самий орган, як серце чи легені

Серед таких людей панує найжорсткіший диктат стереотипу: «Ти ж маєш триматися!». Визнати, що тобі страшно, що ти не спиш третю добу від панічних атак чи що зриваєшся криком на свою дитину — для багатьох це дорівнює слабкості. Нам соромно сказати «мені потрібна допомога», бо ми натягнули на себе цей бренд «незламності» і боїмося, що він лусне.

Треба визнати, що терапія — це робота на дуже інтимній території, з речами, які ми боїмося визнати навіть самі перед собою. Це простір тих думок і станів, за які нам іноді нестерпно соромно. Саме тому ми будуємо барикади з відмовок: «піду потім», «я ще тримаюся», «я ж не псих». Це ілюзія контролю. Справжнє зцілення починається там, де ви наважуєтеся бути чесними з собою та довірити це фахівцю, а не чат-боту.

«Заїдання» болю алгоритмами: чому ChatGPT не врятує?

Ще один тренд, який мене відверто лякає, — це довіра свого стану штучному інтелекту. Жінки й чоловіки «виливають душу» чат-боту, бо він не засудить, він під рукою, він не побачить нашого обличчя, коли ми говоримо правду.

Минуло понад пів року після неосяжної трагедії — самогубства 16-річного Адама Рейна в Каліфорнії, коли чат-бот компанії ChatGPT замість допомоги «підігрував» підлітку в його намірах вкоротити собі віку. А ми досі клеїмо цей цифровий пластир на відкриті переломи душі.

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Ми маємо нарешті зрозуміти, що ШІ не має емпатії. Це мовна модель, яка просто обирає найімовірнішу відповідь. Якщо ви прийдете до нього з тривогою — він може підсилити її. Він часто погоджується з будь-якою вашою ідеєю, навіть деструктивною. Він не поставить під сумнів вашу логіку, як це зробить живий терапевт.

Що з цим робити?

Звернення до кваліфікованого спеціаліста — це ознака не проблеми з головою, а високого інтелекту. Це розуміння того, що ваша психіка — такий самий орган, як серце чи легені. І він теж має право на втому, особливо після чотирьох років повномасштабної війни.

Якщо ви зараз читаєте це і вагаєтеся — просто запитайте себе: «Чи хочу я знову відчувати смак чи колір життя?». Ваша «зозулька» нікуди не поїхала. Дайте їй перепочити. Довіртеся фахівцю. Це не соромно. Соромно — це зрадити самого себе, відмовивши собі в праві на зцілення.

Дбайте про себе. Ви — головне, що у вас є.