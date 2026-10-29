Коли стає холодніше й темніше. П’ять порад, як легше пережити зиму

Енді М. Морлі: «В зимові місяці дуже важливо знаходити час для друзів і рідних» (Фото: gorlovkv/Depositphotos)

Спільно з Сенді Манн, старшою викладачкою психології Університету Ланкаширу

Осіннє переведення годинників означає перехід на зимовий час . І для багатьох цей перехід також знаменує початок складного періоду, коли холодна погода та раннє настання темряви психологічно виснажують.

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Щоб допомогти вам адаптуватися до скорочення світлового дня, пропонуємо п’ять основних рекомендацій, як легше пережити зиму: