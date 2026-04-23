Сидячи чи стоячи? Як працювати з найменшою шкодою для здоров’я

Алехандро Альменар Арасанс: «Якби сидіння завжди було найгіршим варіантом, ми могли б вирішити проблему, просто працюючи стоячи, але це не так» (Фото: pepgrafico/Depositphotos)

Ми знаємо, що тривале сидіння шкодить здоров’ю, але рішення цієї проблеми складніше, ніж може здаватися на перший погляд

Спільно з Мартою Діарте Олівою, викладачкою та дослідницею Університету Сан-Хорхе

Роками нам повторювали, що «сидіння — це нове куріння». Це влучна фраза, яка нібито описує дуже актуальну проблему, та водночас це величезне спрощення. Якби сидіння завжди було найгіршим варіантом, ми могли б вирішити цю проблему, просто працюючи стоячи, але це не так.

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Для мільйонів людей робота в положенні стоячи — це не здорова альтернатива, а щоденна необхідність. Медичні працівники, працівники промисловості, вчителі, продавці, офіціанти та перукарі проводять на ногах незліченну кількість годин — і це також негативно позначається на їхньому здоров'ї.

В Європі розлади опорно-рухового апарату, які вражають спину, шию, плечі, ноги та стопи, є найпоширенішою з хвороб, спричинених специфікою роботи. В Іспанії, наприклад, у 2024 році 29% виробничих травм, що призвели до тимчасової непрацездатності, були наслідком фізичного перенавантаження, водночас розлади опорно-рухового апарату становили 78% професійних захворювань.

Тіло не створене для того, щоб сидіти нерухомо

Отже, як краще працювати — стоячи чи сидячи? Що ж, можливо, варто взагалі інакше поставити запитання.