Три психологічні фактори. Що нам заважає вдало керувати грошима
Дональд Амуа: «Самого лише знання теорії недостатньо» (Фото: Vadymvdrobot/Depositphotos)
Хороші результати ми зазвичай вважаємо власною заслугою, а поганим знаходимо якесь інше пояснення
Уявімо, що ви купуєте акції якоїсь компанії. Ціна йде вгору, і за кілька місяців ви продаєте їх із солідним прибутком. Якщо вас запитають, у чому секрет цього успіху, ви з високою імовірністю відповісте щось на кшталт: «Я ухвалив правильне рішення». А тепер уявіть, що ця інвестиція, навпаки, виявилася збитковою. Чи визнали б ви так само швидко, що ваше рішення було невдалим? Багато хто з нас не поспішав би з подібним висновком і звинуватив би невдалий момент, нестабільний ринок — що завгодно, тільки не себе.
Психологи називають це «упередженням самоатрибуції». Хороші результати ми вважаємо власною заслугою, а поганим знаходимо якесь інше пояснення.
Це упередження набуває ще більшого значення зараз, коли