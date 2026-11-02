Три психологічні фактори. Що нам заважає вдало керувати грошима

2 листопада, 22:03
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Дональд Амуа: «Самого лише знання теорії недостатньо» (Фото: Vadymvdrobot/Depositphotos)

Дональд Амуа: «Самого лише знання теорії недостатньо» (Фото: Vadymvdrobot/Depositphotos)

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Дональд Амуа
Кандидат економічних наук, викладач Університету Південного Уельсу

Хороші результати ми зазвичай вважаємо власною заслугою, а поганим знаходимо якесь інше пояснення

Уявімо, що ви купуєте акції якоїсь компанії. Ціна йде вгору, і за кілька місяців ви продаєте їх із солідним прибутком. Якщо вас запитають, у чому секрет цього успіху, ви з високою імовірністю відповісте щось на кшталт: «Я ухвалив правильне рішення». А тепер уявіть, що ця інвестиція, навпаки, виявилася збитковою. Чи визнали б ви так само швидко, що ваше рішення було невдалим? Багато хто з нас не поспішав би з подібним висновком і звинуватив би невдалий момент, нестабільний ринок — що завгодно, тільки не себе.

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Психологи називають це «упередженням самоатрибуції». Хороші результати ми вважаємо власною заслугою, а поганим знаходимо якесь інше пояснення.

Це упередження набуває ще більшого значення зараз, коли

Теги:   Фінанси Психологія Гроші

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