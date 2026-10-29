Десерт із характером. Як приготувати ароматну галету з грушею

29 жовтня, 23:03
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Галета з грушею (ілюстративна фотографія) (Фото: vaivirga/Depositphotos)

Галета з грушею (ілюстративна фотографія) (Фото: vaivirga/Depositphotos)

Ектор Хіменес-Браво
Шеф-кухар, суддя шоу МастерШеф на каналі СТБ

Рекомендую подавати теплою, з кулькою ванільного морозива

У кожної галети свій характер, і саме за це я їх люблю. Сьогодні готую ароматну галету з грушею, червоним вином і прянощами. Люблю цей десерт за його простоту. Тут не потрібно вимірювати кожен міліметр — головне, щоб вийшло смачно.

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Інгредієнти:

Для груш і пряного сиропу:

  • Червоне сухе або напівсухе вино — 500 мл
  • Цукор — 70−100 г
  • Апельсин — 1 шт. (цедра та сік)
  • Кориця — 1−2 палички
  • Бодян — 3−4 зірочки
  • Гвоздика — 4−5 бутонів
  • Кардамон — дрібка
  • Тверді груші — 3−4 шт.

Для тіста:

  • Пшеничне борошно — 200 г
  • Холодне вершкове масло — 100 г
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Сіль — дрібка
  • Крижана вода — 40−50 мл

Для збирання галети:

  • Кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.
  • Яйце — 1 шт.
  • Коричневий цукор — 50 г для посипання

Спосіб приготування:

1. Змішайте борошно, цукор і сіль. Додайте холодне масло кубиками, перетріть у крихту. Поступово влийте крижану воду, замісіть тісто, сформуйте диск і залиште в холодильнику на 30 хвилин.

2. Очистьте груші, розріжте навпіл і видаліть серцевини. Викладіть у каструлю, додайте цукор, спеції, апельсинову цедру, сік і червоне вино. Доведіть до легкого кипіння та готуйте на слабкому вогні 20−30 хвилин до мʼякості, щоб груші зберігали форму.

3. Вийміть груші та дайте їм охолонути. Пряну рідину процідіть і уваріть до консистенції сиропу.

4. Розкачайте тісто між двома листами пергаменту у колозавтовшки 3−4 мм. Зніміть верхній лист, а нижній разом із тістом перенесіть на деко.

5. Змішайте цукор і крохмаль. Посипте сумішшю центральну частину тіста, залишаючи вільними 4−5 см від країв. Наріжте охолоджені груші тонкими скибочками та викладіть на основу красивим візерунком.

6. Загорніть краї тіста поверх начинки, формуючи складки. Змастіть збитим яйцем і посипте коричневим цукром.

7. Випікайте за температури 180 °C протягом 25 хвилин до золотистого кольору.

8. Дайте галеті трохи охолонути та змастіть груші пряним сиропом.

Рекомендую подавати теплою, з кулькою ванільного морозива.

Текст публікується з дозволу автора

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Теги:   Рецепти Десерт Їжа

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