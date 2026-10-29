Десерт із характером. Як приготувати ароматну галету з грушею
Галета з грушею (ілюстративна фотографія) (Фото: vaivirga/Depositphotos)
Рекомендую подавати теплою, з кулькою ванільного морозива
У кожної галети свій характер, і саме за це я їх люблю. Сьогодні готую ароматну галету з грушею, червоним вином і прянощами. Люблю цей десерт за його простоту. Тут не потрібно вимірювати кожен міліметр — головне, щоб вийшло смачно.
Інгредієнти:
Для груш і пряного сиропу:
- Червоне сухе або напівсухе вино — 500 мл
- Цукор — 70−100 г
- Апельсин — 1 шт. (цедра та сік)
- Кориця — 1−2 палички
- Бодян — 3−4 зірочки
- Гвоздика — 4−5 бутонів
- Кардамон — дрібка
- Тверді груші — 3−4 шт.
Для тіста:
- Пшеничне борошно — 200 г
- Холодне вершкове масло — 100 г
- Цукор — 1 ст. л.
- Сіль — дрібка
- Крижана вода — 40−50 мл
Для збирання галети:
- Кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.
- Яйце — 1 шт.
- Коричневий цукор — 50 г для посипання
Спосіб приготування:
1. Змішайте борошно, цукор і сіль. Додайте холодне масло кубиками, перетріть у крихту. Поступово влийте крижану воду, замісіть тісто, сформуйте диск і залиште в холодильнику на 30 хвилин.
2. Очистьте груші, розріжте навпіл і видаліть серцевини. Викладіть у каструлю, додайте цукор, спеції, апельсинову цедру, сік і червоне вино. Доведіть до легкого кипіння та готуйте на слабкому вогні 20−30 хвилин до мʼякості, щоб груші зберігали форму.
3. Вийміть груші та дайте їм охолонути. Пряну рідину процідіть і уваріть до консистенції сиропу.
4. Розкачайте тісто між двома листами пергаменту у колозавтовшки 3−4 мм. Зніміть верхній лист, а нижній разом із тістом перенесіть на деко.
5. Змішайте цукор і крохмаль. Посипте сумішшю центральну частину тіста, залишаючи вільними 4−5 см від країв. Наріжте охолоджені груші тонкими скибочками та викладіть на основу красивим візерунком.
6. Загорніть краї тіста поверх начинки, формуючи складки. Змастіть збитим яйцем і посипте коричневим цукром.
7. Випікайте за температури 180 °C протягом 25 хвилин до золотистого кольору.
8. Дайте галеті трохи охолонути та змастіть груші пряним сиропом.
Рекомендую подавати теплою, з кулькою ванільного морозива.
Текст публікується з дозволу автора